3 signos del zodiaco podrían ser traicionados por un amante esta misma semana

La Luna formará un aspecto astrológico con Neptuno, conocido como sextil, que provocará la traición de algunas personas, principalmente amantes, y desafortunadamente 3 signos del zodiaco serán el blanco de las ingratitudes.

Octubre se caracteriza por ser la época del año que saca lo peor de las personas, desde el punto de vista cósmico, porque recibimos menor cantidad de Sol (las noches son más largas en el otoño) y el frío comienza a influir en el estado de ánimo. Si no canalizan bien esta falta de energía, la depresión puede conducirnos a hacer cosas terribles.

Esta sensación es estimulada por la Luna en sextil con Neptuno, que ocurre este miércoles y cuyos efectos podrían perdurar a lo largo de la semana. Significa que algunos adoptarán el papel de “lobos” y otros de “corderos”, según explicó YourTango.com en un artículo donde nos dice en su horóscopo qué signos serán las “ovejas”.

Las predicciones auguran que los Capricornio con pareja podrían recibir una confesión que los hará sentirse aturdidos, por decir lo menos. En el peor de los casos, se enterará que su amante acudió a los brazos de alguien más porque, desde su perspectiva, los términos de la relación no estaban muy claros.

Para los que no tienen pareja, tendrán que ser claros con quienes se están involucrando porque, si bien podría no molestarles tener una relación abierta, no estarán de humor para soportar mentiras.

Como el rebelde del zodiaco, Acuario está cómodo en situaciones nada convencionales como las relaciones abiertas. Sin embargo, se enterará que su pareja se ha enamorado de otra persona y si bien es el riesgo que ambos corrieron, se siente traicionado.

Para ti esa persona con quien no tienes un compromiso formal, solo casual, era tu principal amante y pensabas que tenía el potencial de ser algo más porque siempre regresaba a ti, pero ahora nunca más lo hará, según indica el horóscopo.

Es probable que desde tiempo atrás haya sospechado de una traición, pero preferiste no hacer caso a las señales y voltear hacia otro lado. La Luna en sextil con Neptuno hará evidente lo que ya no se puede esconder y lo que más te hará enojar es que lo negarán pese a tener las pruebas irrefutables.

Sin embargo, debe tener cuidado de no hacer un drama porque no todos los Piscis podrían ser blanco de una traición. Los astros sugieren únicamente estar al tanto de las actividades de su pareja y solo cuestionar aquellas cosas que no cuadran.

