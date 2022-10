Cinco estados tendrán medidas sobre el aborto en la boleta electoral de las votaciones intermedias

En las elecciones intermedias que se llevarán a cabo el 8 de noviembre, cinco estados de todo el país tendrán en sus boletas electorales las medidas para decidir el futuro del derecho al aborto y quedará en sus votos la decisión sobre sus propios cuerpos en estos estados

Los votantes de California, Michigan, Vermont, Kentucky y Montana tendrán la posibilidad de dar su voto para establecer las leyes necesarias para la medicina de reproducción que se ha convertido en un problema social que afecta a millones de mujeres en Estados Unidos, desde que la Corte Suprema anulara Roe vs. Wade.

Muchos candidatos demócratas se han manifestado a favor del acceso al aborto, con la esperanza de marcar un contraste con sus oponentes republicanos, ya que de obtener la mayoría en la Cámara de Representantes, aprobarían una prohibición federal del aborto en todo el país.

Algunos estados ya han tomado medidas para ampliar el acceso al aborto sobre todo en los que aún está permitido como es California y en otros para prohibirlo con muy escasas restricciones como es en Texas, Arizona, Carolina del Sur, entre otros.

Si Michigan, California y Vermont aprueban sus iniciativas electorales, se convertirán en los primeros estados en tener una disposición constitucional que consagre el derecho al aborto. Un ejemplo es Kansas realizó una votación en agosto rechazando una enmienda electoral que eliminaría el derecho al aborto de la constitución estatal.

Los votantes de Michigan podrán elegir la “Propuesta 3”, que codificaría un nuevo y amplio derecho individual a la “libertad reproductiva” en la constitución estatal, que según los partidarios protegería el acceso al aborto, así como tomar y ejecutar decisiones sobre todos los asuntos relacionados con el embarazo.

Es importante mencionar que Michigan no podrá enjuiciar ni penalizar a las personas que decidan interrumpir sus embarazos, o que tuvieran abortos espontáneos o la muerte del bebé. La propuesta fue anunciada por Michigan Right to Reproductive Freedom, un grupo de activistas que encabezó una campaña para obtener firmas de los votantes.

Con lo que respecta a California decidirán sobre la Proposición 1, que enmendaría la constitución del estado para consagrar el derecho a la libertad reproductiva que otorga el derecho a abortar y a elegir o rechazar anticonceptivos.

La legislatura de California controlada por los demócratas impulsó la medida en junio para construir un cortafuegos alrededor de este derecho en la constitución estatal, dijeron los líderes legislativos y el gobernador Gavin Newsom en un comunicado.

Una iniciativa en Vermont tiene como objetivo agregar una enmienda constitucional estatal para codificar el derecho a tomar decisiones reproductivo, aunque la enmienda no dice explícitamente “aborto”, protegería el acceso al aborto.

En Vermont actualmente, el aborto es legal en el estado en todas las etapas del embarazo.

En Montana la Ley de Protección de Infantes Nacidos Vivos, que establece que los infantes que “nacen vivos” en cualquier etapa de desarrollo son personas jurídicas y tienen derecho a tratamiento médico. También impondría sanciones penales.

La legislatura controlada por los republicanos aprobó previamente para ser incluido en la boleta electoral. Si se aprueba la medida, entrará en vigencia el 1 de enero de 2023. Si gana un voto “no” en el referéndum legislativo, entonces no se agregaría la ley.

Los votantes de Kentucky votarán sobre una Enmienda liderada por el Partido Republicano, que tiene como objetivo enmendar la constitución estatal para especificar que no garantiza ni protege el derecho al aborto ni requiere la financiación del aborto.

Los abortos son ilegales en la mayoría de las circunstancias en Kentucky, a menos que sean necesarios para salvar la vida de la madre o para prevenir una enfermedad grave debido a una ley desencadenante que entró en vigor después del fallo de la Corte Suprema.