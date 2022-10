¿Estarán prohibidas las máscaras de luchadores en Qatar? Comité Organizador aclara esta restricción

El Comité Organizador de la Copa del Mundo de Qatar 2022 emitió un comunicado para aclarar la restricción sobre la utilización de máscaras de luchadores durante el torneo, debido a que poco antes, un funcionario mexicano dijo que estaría prohibido utilizarlas.

En la misiva citada por diversos medios deportivos como ESPN y Fox Sports, se aclara que la prohibición, por temas de seguridad, es sólo es para ingresar a los estadios, ya que fuera y dentro de ellos no hay ninguna prohibición al respecto.

“Las máscaras faciales completas, como las famosas máscaras de lucha libre mexicanas, obviamente tendrían que quitarse por razones de seguridad al ingresar a un estadio. Esto no es diferente a que la seguridad solicite que se baje un cubrebocas, algo que todos hemos presenciado y experimentado debido al COVID. No se ha establecido ni comunicado ninguna política que diga que los fanáticos no podrán usar tales máscaras en ninguno de los estadios de la Copa del Mundo de Qatar u otros lugares del país”, se menciona en la misiva.

Cabe recordar que este documento llega como respuesta a las declaraciones de Alfonso Zegbe, el director ejecutivo de Estrategia y Diplomacia Pública de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), quien poco antes había asegurado que las máscaras estarían prohibidas en Qatar, por lo que sugería no llevarlas.

“La última actualización del Comité Organizador es que no se permitirán las máscaras, he de confesar que nosotros llevamos algunas máscaras de luchadores para preguntar si se podrían usar y nos dijeron que no lo veían, no olvidemos que estamos en una región compleja, es Medio Oriente, en su última actualización. en donde se dice qué se puede hacer y qué no, las máscaras están prohibidas”, aseguró.

Una vez que el Comité aclaró la situación, Alfonso Zegbe corrigió su postura y este miércoles apareció ante las cámaras para dar un nuevo mensaje:

“Quiero desmitificar algo, el uso de máscaras. Si algo caracteriza a la afición mexicana es el uso de máscaras de los luchadores. Sí se pueden utilizar dentro del estadio; no se puede ingresar con ellas en los filtros de seguridad en los que habrá que mostrar el boleto y habrá que mostrar la ‘haya card’. Todo está digitalizado; si algo nos va a enseñar Qatar es la modernidad digital de este Mundial de 20222″, aclaró.

▶️ Autoridades de @SRE_mx, Qatar, @fifacom_es y @FMF compartieron un mensaje unificado sobre qué sí y qué no se puede hacer o llevar al Mundial de #Qatar2022. Entre los elementos, destacan las máscaras de lucha libre de la afición mexicana.#CentroMéxicoQatar2022

🇲🇽🤝🇶🇦⚽️ pic.twitter.com/23JRrQb5j2 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 12, 2022

Finalmente, todo parece indicar que figuras de la lucha libre, como Blue Demon Jr., El Hijo del Santo, Rey Mysterio, Dr. Wagner y muchos más, sí estarán presentes en los rostros de los aficionados mexicanos.

