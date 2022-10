Ucrania exhumó 78 cuerpos de civiles asesinados en ciudades recuperadas

La oficina del fiscal general de Ucrania anunció haber exhumado los cadáveres de 78 civiles en dos ciudades de la región de Donetsk, en el este del país, recientemente recuperadas por las fuerzas ucranianas.

“Se han descubierto los emplazamientos de numerosas sepulturas en las ciudades liberadas de Sviatoguirsk y Limán”, indicó la oficina del fiscal general, que dio parte de la exhumación de 34 y 44 cadáveres respectivamente.

Forensic workers pulled several bodies wrapped in black plastic from a mass grave in Ukraine's devastated city of Lyman, part of an arduous effort to piece together evidence of what happened under more than four months of Russian occupation. https://t.co/cd2mLuQzW3

— The Associated Press (@AP) October 11, 2022