El Departamento de Justicia incautó más de 21,000 páginas durante cateo en Mar-a-Lago, 10 veces menos de lo que dijo Trump

Foto: U.S. District Court, Southern District of Florida, West Palm Beach Division / Cortesía

De acuerdo con un expediente judicial, el Departamento de Justicia (DOJ) incautó de Mar-a-Lago de Donald Trump 21,792 páginas y no 200,000 páginas como el equipo legal del exmandatario había reclamado.



El equipo de defensa de Donald Trump ahora tiene acceso a esos registros, así lo dio a conocer el Departamento de Justicia a un tribunal federal el miércoles al tiempo que se pone en marcha la revisión de los documentos con un maestro especial externo.



DOJ indicó que la colección de 22,000 páginas de documentos no incluye materiales incautados por el FBI y han sido filtrados por privacidad por un equipo del mismo departamento.



La colección también excluye alrededor de 100 documentos marcados como clasificados encontrados en la búsqueda. El número de páginas no ha estado claro, aunque el Departamento de Justicia ha sostenido que hay 11.000 documentos separados.



“Estados Unidos de América certifica que ha puesto a disposición del demandante todos los materiales incautados según lo requerido” por el tribunal de distrito federal, escribieron los fiscales en una presentación judicial el miércoles.



El equipo de Trump trató previamente de decir que el gran volumen de materiales incautados fue una de las razones por las que hubo una demora en encontrar una empresa para alojar los datos electrónicos, lo que mantuvo el proceso de revisión maestra especial en su etapa inicial durante semanas.

Te puede interesar:

– El Departamento de Justicia pide a la Corte mantenerse al margen del pleito por los documentos de Mar-a-Lago

– Trump recuperará algunos documentos incautados por el FBI de Mar-a-Lago

– Trump estaría lamentándose por haber pedido un maestro especial, expertos analizan las razones

– Trump y su poder mental: “Los presidentes pueden desclasificar documentos diciendo que está desclasificado”