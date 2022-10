Héctor Herrera en caída libre: el futbolista mexicano jugó una de sus peores temporadas de su carrera 

La llegada de Héctor Herrera a la Major League Soccer (MLS), fue aplaudida por los aficionados estadounidenses y criticada por los seguidores mexicanos. El principal cuestionamiento sobre “HH” era que aún tenía las cualidades suficientes para mantenerse en Europa. Pero el balompié de Estados Unidos tocó la puerta y el azteca no pudo rechazarlo. Pero a tres meses de su llegada oficial al equipo, el rendimiento de Herrera no ha sido el esperado.

El futbolista de 31 años de edad venía con un gran repertorio a su espalda tras haber jugado en grandes equipos como el Porto y el Atlético de Madrid. Herrera se mantuvo por nueve años en el fútbol europeo y tenía la responsabilidad de liderar un nuevo ciclo en la historia del Houston Dynamo.

“HH” llegó al club en julio de este año, pero las lesiones y su bajo rendimiento fueron factores que no contribuyeron al conjunto estadounidense. Desde su llegada a Estados Unidos, Héctor Herrera ha jugado diez partidos con su club, de los cuales sólo pudo aportar un gol y tres asistencias.

El azteca estuvo lesionado durante seis jornadas y en el desarrollo de estas el Houston Dynamo solo consiguió una victoria por cinco derrotas. Bajo estas circunstancias, el conjunto estadounidense quedó fuera de los Playoffs a 11 unidades del Real Salt Lake.

Mundial de Qatar 2022 a la vuelta de la esquina

El bajo rendimiento de Héctor Herrera perjudica en gran medida a la Selección Mexicana. “HH” es una pieza fundamental en el conjunto de Gerardo Martino, pero su estado de forma podría comprometer su puesto indiscutible dentro del esquema del “Tata”. View this post on Instagram A post shared by Hector Herrera (@h.herrera16)

