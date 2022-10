José Manuel Figueroa responde al comentario de Ana Bárbara llamándolo cucaracha

Desde hace unos meses, la relación entre los artistas Ana Bárbara y José Manuel Figueroa es tensa, debido a la disputa pública que mantienen por la autoría del tema ‘Fruta Prohibida’, canción que la famosa estrenó en el 2021, y que el hijo de Joan Sebastian asegura que es de su autoría.

Sin embargo, fue en el programa de ‘Pinkie Promise’ que la cantante se sinceró al respecto y reconoció que su peor conflicto público es el que mantiene con el hombre que fue su pareja hace varios años, por la canción que fue registrada en el 2004, ya que José Manuel ha mencionado que él escribió el tema en el 2001, aunque no lo registró.

“Ahorita traigo una situación con una de mis canciones que por ahí un fan, yo creo, un fan de la canción, se la quiere adjudicar, pero publicidad no vamos a dar”, mencionó Ana Bárbara, quien no dudó en hablar sobre el tema del empoderamiento femenino y expresar que ahora se da cuenta que su ex solo se aprovecha de su fama para poder tener importancia y estar presente.

“Cuando eres mujer y has estado en una relación de pareja y luego esas relaciones de pareja las aprovechan para querer lastimar o porque te ven grande o te ven triunfando y de repente dicen ‘a ver ¿cómo puedo ponerle la pata en el cuello a tal persona que le está yendo muy bien y a mí me está yendo muy mal?'”, agregó la famosa.

Así mismo, pidió a todas las mujeres que no se dejaran y alzaran la voz siempre ante toda clase de injusticias, sumado a que llamó cucaracha a su ex. “Aveces eso pueden hacer un ruidito así como una cucarachita que anda por ahí y la tienes que hacer a un lado, no la pisen porque se ensucian; pero si puedes agarrar y decir: ‘me voy a defender y más si va implícita tu dignidad, tu trabajo, el fruto de tu trabajo y defender el pan de tus hijos”.

Por su parte, José Manuel Figueroa no se quedó callado y le respondió a Ana Bárbara, no solo por haberlo llamado cucaracha, sino también por el tema de la autoría de la canción, pues reiteró que él compuso el tema y que cuando se siente inspirado por una mujer le escribe canciones y se las hace llegar a las destinatarias, tal como ocurrió con el tema en disputa.

“Pues, respeto su opinión, pero en mi forma de pensar, yo soy más de la idea de con poesías, canciones, tiempo y caricias, hacer que las cucarachas se sientan mariposas; creo que es más bonito eso, amar de esa forma. Me arrancó canciones divinas, sabe que cuando se las compuse, cuando las hice, las hice con el corazón, con el alma, se las hago llegar a la destinataria, las hago llegar sin pedirle que firme un documento o sin registrarla primero”, mencionó.

