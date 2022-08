VIDEO: José Manuel Figueroa confirma la muerte de un gran ser querido por ¿negligencia?

El mundo del entretenimiento no está exento de vivir tragedias y esta vez fue el turno de José Manuel Figueroa, quien por medio de sus redes sociales compartió una triste noticia, pues un querido integrante de su familia falleció mientras él se encontraba en Mazatlán trabajando.

La noticia la compartió con sus seguidores y explicó qué le ocurrió, además se dijo muy triste y aseguró que no es de nadie la culpa más que de él mismo por confiarle la vida de su ser querido a alguien más.

José Manuel Figueroa compartió que, antes de subir a un yate en Mazatlán, Sinaloa le fue confirmada la muerte de “Tobías” su perrito, a quien amó locamente pues como él mismo lo explica, cada una de sus mascotas son parte de su familia.

“Desgraciadamente mi gente, sí efectivamente se me murió Tobías, ayer antes de entrar al barco me hablaron para avisarme que había sufrido un golpe de calor”

El hijo de Joan Sebastián explicó lo que le sucedió a su pequeño Tobías y aunque asegura que no culpa a nadie por lo que le pasó a su cachorro, sí relata que fue uno de sus trabajadores quien lo llevó a que lo bañaran y finalmente el perrito terminó con un shock anafiláctico.