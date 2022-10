Andrea Legarreta es criticada tras pedirle a Romina Marcos, hija de Niurka, “bajar un poquito más de peso”

Romina Marcos regresó al reality “Las Estrellas Bailan en Hoy” para defender el título que obtuvo durante la segunda temporada de dicha competencia; sin embargo, durante su primera participación fue criticada por Andrea Legarreta, quien le pidió bajar de peso para lucir todavía más sobre el escenario, opinión que provocó todo tipo de reacciones.

Fue durante la sección “Las Estrellas Bailan en HOY” donde se vivió el polémico momento, y es que tras realizar su primer baile, la hija de Niurka Marcos, Romina, recibió las críticas de los jueces, una de ellas la conductora Andrea Legarreta, quien le recomendó hacer más ejercicio y bajar de peso para poder rendir más físicamente y así lograr un mejor baile.

“Lo que yo los quiero y me encanta verlos aquí, si algo tienen ustedes es que son un par de artistas. Los dos se expresan con cada poro de su cuerpo, obviamente se están readaptando que eso está padre. Romi, que bien estás, los dos están tan hermosos, pero a lo que voy es que también haberle metido más al ejercicio, bajar un poquito más de peso, eso le va a ayudar mucho a Josh y por supuesto a ti, hace un cambio y eso es muy valioso”, dijo Legarreta.

Tras el comentario de la también actriz, se pudo ver una reacción de Romina con el que demostró sentirse un poco incómoda, por lo que su pareja de baile, Josh Gutiérrez, salió en su defensa asegurando que él también está haciendo más ejercicio para fortalecer su cuerpo.

Además, la hija de la mujer escándalo no se quedó callada y aceptó las críticas además de resaltar el trabajo que ha logrado.

“Yo ya siento esta fuerza que antes no sentía, cargadas y cosas que antes me costaban antes dos ensayos, a hora me cuentan uno y también es muy bonito reconocerse esa parte del esfuerzo, pero a seguir trabajando”, respondió.

Como era de esperarse, los usuarios de diferentes redes sociales lamentaron que se sigan dando este tipo de mensajes, pues no está bien opinar acerca del cuerpo de los demás, tema que Romina siempre ha defendido con publicaciones en las que resalta la belleza de cada cuerpo lejos de los estereotipos, e incluso compuso el tema “Me dijeron que no” para alzar la voz en contra del body shaming, término que se utiliza para avergonzar o burlarse de alguien por la apariencia de su cuerpo.

“Qué feo que le rcomienden bajar de peso”, “Qué horrible persona es Andrea”, “¿Meterse con el cuerpo las personas neta?”, “Qué horror de Andrea que se meta con el cuerpo de las personas en este caso de Romi esta hermosa y se ve espectacular”, “Andrea diciendo que baje de peso. Niurka la va a matar”, “Que falta de respeto hacia Romina por parte de Andrea Legarreta”, “Qué ganas de hablar del cuerpo de alguien empezamos mal”, “Cómo se atreve Andrea calificar el cuerpo de Romina”, escribieron algunos internautas de YouTube.

