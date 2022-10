VIDEO: Ninel Conde destrozada da a conocer por qué se perderá de nuevo el cumpleaños de su hijo

La actriz y cantante mexicana, Ninel Conde no está pasando un buen momento en relación a su familia. Los conflictos la siguen aquejando y ella ha decidido hacerlo público para buscar aliados entre sus fans y la prensa.

La famosa mexicana Ninel Conde decía “De su cumpleaños ni hablamos. Ya van dos años que no me dejan verlo y ahorita [tampoco]. Que digo, es algo muy difícil, muy doloroso” en referencia al impedimento de contacto que ejerce el padre del niño.

Se encuentra en curso aún el juicio de guarda y custodia de Emmanuel. Esto mantiene tensa la relación entre Ninel y su ex Giovanni Medina. Los dos adultos no han sabido llegar a un acuerdo por el bienestar del niño.

Como si los conflictos entre las partes no fueran suficientes, ahora se suman acusaciones de la actriz contra el juez que interviene en la causa.

“El juez está muy parcial y se va a meter una recusación porque ya es muy evidente. Le piden que el niño salga del país y ni me pide mi visto bueno, solamente me avisan y yo pido un cambio de día para ver al niño, y le dicen al papá para ver qué opina. El papá, parece que hasta el día de hoy no ha contestado”

Es que todo su enojo proviene de que la mujer no pudo compartir la fiesta de cumpleaños con su hijo por segunda vez.