Horóscopo: qué será de tu semana del 17 al 22 de octubre de 2022

ARIES

AMOR. Semana inquietante para quienes están buscando su media naranja. Habrá definiciones, pasión y una situación para definir sus límites.

DINERO. Las oportunidades empiezan a llegar poco a poco. Etapa espléndida para viajar o entrar en contacto con el exterior.

CLAVE DE LA SEMANA. Hágase respetar, que sea con firmeza y sin agresión.

TAURO

AMOR. Evite dar lugar a una relación confusa. Hacer promesas que no piensa cumplir se le puede volver en contra. No mezcle familia y negocios.

DINERO. Los cambios laborales requieran cierto apoyo pero lo que haga tiene que ser por sus propios medios.

CLAVE DE LA SEMANA. Sus propuestas de cambio serán bien recibidas.

GÉMINIS

AMOR. Pasiones encontradas. Se inicia un ciclo de buena fortuna sentimental, agitado pero sincero. No ocasione sospechas injustificadas.

DINERO. Situaciones poco claras hacen perder tiempo. Pelear de frente es mala opción si no cuenta con los recursos.

CLAVE DE LA SEMANA. Confunden sus coqueteos con una propuesta seria. Prepárese.

CÁNCER

AMOR. Cada día mejor en casa. Con poner en claro sus deseos, tendrá el mundo a sus pies. Hará vibrar –y enojar– a su pareja. Sea gentil.

DINERO. Puede que hoy tenga dudas pero, a la larga, comprobará que tomó el camino correcto. Aprenda de gente con trayectoria.

CLAVE DE LA SEMANA. Si alguien le cae mal de entrada, agudice su sexto sentido.

LEO

AMOR. Será una semana de esfuerzos varios pero su vida privada estará colmada de recompensas. Asume con alegría una pesada responsabilidad.

DINERO. Se afirma en el ámbito laboral. Trabaja con excelencia y rapidez. Abra el juego para que los compañeros se incorporen.

CLAVE DE LA SEMANA. Evite actitudes mezquinas que lo alejan de sus compañeros.

VIRGO

AMOR. Se enfrenta con alguien que detesta pero terminan congeniando. En caso de crisis intente como último recurso una cordial ruptura.

DINERO. No haga la tarea de su colaborador poco solidario. Si ha ganado recientemente poder, tendrá algunos conflictos.

CLAVE DE LA SEMANA. Demostrará con hechos quién es y cuál es su talento.

LIBRA

AMOR. Un tierno milagro para el signo de la armonía. Por su buena disposición y encanto, atraerá la admiración del entorno. Encuentro.

DINERO. Hará un par de elecciones que marcarán su porvenir. Ante múltiples oportunidades tómese un tiempo para pensar.

CLAVE DE LA SEMANA. Todo laberinto tiene salida, insista.

ESCORPIO

AMOR. Siempre en el amor avanzamos en dirección desconocida, pero usted inicia una etapa de revelaciones. Amigos que lo salvan y contienen.

DINERO. Por complicada que sea la situación nada conseguirá desanimarlo. Inteligente perspectiva comercial.

CLAVE DE LA SEMANA. ¿Pone límites pero lo puede la ternura? ¡Que no se aprovechen!

SAGITARIO

AMOR. Generosamente dará lo que tenga. Será un refugio seguro para la familia, la pareja, los amigos y los conocidos. Perfecta comunicación.

DINERO. Los competidores quedarán fuera de escena ni bien usted haga su ingreso. Fascina a todos. Contactos importantes.

CLAVE DE LA SEMANA. Sin tensiones. Ocuparse es mejor que preocuparse.

CAPRICORNIO

AMOR. Algo ausente, no por desamor sino por exceso de obligaciones. Quienes lo quieren se lo reprochan, pero sabrán aceptarlo tal como es.

DINERO. Grandes riesgos que pueden aportar grandes ganancias. Con buena estrella para la expansión. Definiciones.

CLAVE DE LA SEMANA. Si un proyecto es demasiado grande… busque socios.

ACUARIO

AMOR. Bajo el hechizo de alguien con mucho poder y con la mejor de las intenciones. Déjese llevar por la magia del amor, aunque tarde o temprano deba volver a la realidad. Sea todo lo objetivo que pueda sin acallar el corazón.

DINERO. Si los compromisos se acumulan, si el dinero tarda en llegar, si el trabajo se atrasa… ¡no lo tome a la tremenda! La semana entrante recuperará el tiempo perdido y habrá efectivo en circulación.

CLAVE DE LA SEMANA. Cuatro ojos ven más que dos, así que haga una consulta antes de firmar.

PISCIS

AMOR. Lo esencial es mantener viva la paz hogareña. No se deje llevar por manejos sentimentales, sobre todo si un pariente posesivo pretende que esté a su disposición. Mejor afirmar lo que tiene, no salga por más.

DINERO. Altos niveles de ansiedad que impactan en el clima de trabajo. El cansancio le jugará en contra. Para acertar en las finanzas, postergue cualquier ajuste de cuentas para el año próximo.

CLAVE DE LA SEMANA. ¡La esclavitud ya no existe! Cuando guía a un grupo hágalo con delicadeza.

Por Kirón

