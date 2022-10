VIDEO: Toni Costa cumple el sueño de comprar su propia casa y comparte emotivo mensaje

El bailarín español Toni Costa sigue subiendo peldaños y alcanzo sus metas personales, pues compartió una importante noticia con todos sus fanáticos que incluye la firma de un contrato: la compra de su primera propiedad.

A través de sus redes sociales, el ex participante del reality ‘La Casa de los Famosos’ publicó un emotivo video en el que se dejó ver firmando el contrato con el que se convirtió en el dueño de su propia casa.

“La próxima batalla o mejor dicho, mi sueño hecho realidad, gracias Dios y cada una de las personas que me apoyan, que creen en mi y que no me sueltan estando ahí siempre presentes deseándome el bien”, escribió el famoso para acompañar el video que armonizó con una canción.

Toni Costa prosiguió su mensaje con una invitación para sus seguidores a intentar descifrar la razón de dicho contrato; y como era de esperarse, la respuesta correcta no tardó en llegar en compañía de felicitaciones y piropos.

“Tu hogar, esa casita para crear tus propias memorias con Alaïa”, “Te la mereces!! Si!! Te pasaron cosas que no merecías, pero aquí estamos contigo” y “Ay Dios, lo que sea, solo deseo muchas bendiciones para ti porque te mereces todo lo mejor, suerte Toni”, se lee en la sección de comentarios.

Cabe recalcar que dicha noticia surge a solo unas semanas de que Toni Costa se mostrara en redes sociales con una misteriosa argolla en su dedo anular que desató rumores de matrimonio con su pareja, la influencer Evelyn Beltrán.

Toni Costa via Instagram. pic.twitter.com/58Sb110Cnq— Miss News (@MissNews5) October 13, 2022

No obstante, el ex de Adamari López recurrió a sus historias de Instagram para poner fin a las especulaciones y revelar que solo se trata de una pieza simbólica: “Obviamente es simbólico”, concluyó Toni.

