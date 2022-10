Belinda se convierte en un sexy maniquí luciendo arriesgado traje de baño para su video “Me Encantaría”

Belinda dejó encantados a sus fanáticos luciendo un arriesgado traje de baño de tiro alto que resaltó su deslumbrante belleza, atuendo que utilizó durante el video de su nuevo tema “Me Encantaría”.

El pasado 14 de octubre Belinda sorprendió con un nuevo look en el que apareció completamente calva, y aunque en ese momento no reveló más detalles de inmediato surgieron las especulaciones sobre un nuevo proyecto.

Pero fue hasta varios días después cuando anunció el lanzamiento del tema “Me Encantaría” en colaboración con el artista español Abraham Mateo, para el cual también grabó un clip musical en el que aparecerá caracterizada como un sexy maniquí. En esta ocasión, tuvo que someterse al radical cambio de imagen con el que definitivamente dejó con el ojo cuadrado a millones de seguidores.

Por supuesto, no solo causó revuelo por su ya conocida personalidad camaleónica que ha demostrado en repetidas ocasiones, sino por la belleza que la caracteriza, y es que para la filmación del audiovisual también apareció vistiendo un arriesgado traje de baño de tiro alto con el que su estilizada silueta no pasó desapercibida.

En una fotografía que compartió a través de su perfil oficial de Instagram, Belinda posó al lado del cantante originario de San Fernando, España, en donde ella se mostró emocionada por el estreno de la canción, en donde también se logra apreciar a detalle la caracterización que incluye algunos trazos en la piel que resaltan sus articulaciones como si se tratara de un auténtico maniquí.

En TikTok, la cantante de 33 años también compartió un poco de lo que se vivió detrás de cámaras durante la filmación del clip. @belindatok ???????????? ? sonido original – Belinda

Pero no solo eso, sino que recientemente publicó otra serie de imágenes en las que aseguró que este es un sueño hecho realidad: “¡¡Siempre quise hacer un video así, y lo logramos!! Gracias Abraham Mateo por creer en mi idea para el video y a todo el equipo por hacer esto posible. ¡Me encantaría ya está disponible! ¿Te enamorarías de un maniquí?”, señaló al pie de las imágenes en las que nuevamente presumió su estilizada figura mientras posa como un modelo que se utiliza para para exhibir ropa. View this post on Instagram A post shared by Beli (@belindapop)

“Me Encantaría” es un tema escrito por Belinda y Abraham Mateo que mezcla ritmos como el techno y pop. En el video dirigido por Gustavo Carballo que se estrenó el pasado viernes 21 de octubre y que ya supera las 300 mil reproducciones en YouTube, ella aparece como un sexy maniquí que cobra vida.

