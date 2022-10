Signo de Escorpio: lo positivo y negativo de su personalidad

Los nacidos del 22 de octubre al 22 de noviembre pertenecen al signo de Escorpio y al igual que cualquiera de sus compañeros en el zodiaco, tiene un lado positivo y otro negativo en su personalidad. Estos rasgos son consecuencia de sus cualidades astrológicas.

El estereotipo del escorpión, signo fijo de agua gobernado por Plutón, es ser intenso, misterioso y reservado, leal con amigos y compañeros, pero a la vez competitivo, posesivo y vengativo; estas con ellos o en su contra.

Se encuentra ubicado en la Octava Casa del zodiaco, que representa la valentía y la pasión, por lo que tiene la necesidad de construir relaciones perdurables. Además, se le conoce por ser el signo más sensual debido a que rige los órganos reproductores del ser humano.

Un Escorpio se destaca por su pasión (el regente tradicional de este signo es Marte, el planeta de la acción, la energía y las pasiones), así como su asertividad y determinación.

Están motivados por descubrir la verdad de las cosas, por lo que tratan de llegar hasta el fondo de cualquier asunto, esto los hace personas ingeniosas y apreciadas. Como signo de agua es emocional, aunque haga lo necesario por ocultar sus sentimientos detrás de una capa de fortaleza; es bueno guardando secretos.

Para un Escorpio es difícil confiar en alguien, pero una vez que lo hace, la otra persona puede estar segura que nunca se verá traicionada, según reseña el sitio The Horoscope es un artículo.

Características positivas de Escorpio

Los Escorpio están decididos a triunfar, son tercos cuando se enfocan en un objetivo, de manera que también son competitivos y exitosos. Su carácter dominante lo hace tomar el control, lo cual, hace con pasión.

Cuando alguien se preocupa por ellos se aseguran de ser bondadosos y generosos, pero si reciben mal trato o son traicionados, son capaces de no perdonar jamás.

Por otro lado, en el dinero son conservadores, es decir, no arriesgan su capital, saben cómo ahorrar, invertir y controlan sus impulsos, por lo que no esperes verlos gastando en cosas que no necesitan.

Este signo también es hábil leer a las personas, es decir, entiende lo que piensa la gente y siente curiosidad por investigar lo que hay dentro de su cabeza. Escorpio se asocia al misterio, por eso se siente atraído por las artes oscuras, el renacimiento y la muerte.

Características negativas de Escorpio

Como cualquier signo del zodiaco, Escorpio posee rasgos negativos, entre los más destacables se encuentra su sed de dominación, sus celos intensos y su tendencia a ser controlador. Cuando se obsesionan con la venganza, no descansan hasta que ven sufrir a la otra persona igual o más de lo que él mismo sufrió.

Si bien son emocionales, tratan de ocultar lo que sienten y no dicen lo que piensa por lo que pueden ser considerados indiferentes y distantes. Si los lastimas, consideran que nadie sufre más que ellos, por lo que es difícil que puedan superar situaciones negativas.

Por esta razón, suelen ser destructivos con las personas que lo rodean; es un desafío para ellos olvidar y avanzar pues el pasado es algo que siempre los persigue, por lo tanto, no se enfocan en el futuro.

