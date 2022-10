“Es un fotomontaje” , dijo Paulina Rubio sobre fotos en la playa haciendo sus “necesidades

Paulina Rubio recientemente se convirtió en tendencia, esta vez no por su talento, sino que fue la protagonista de decenas de memes y chistes en internet, ya que fue captada en un momento que algunas personas han tildado de asqueroso y otras de sumamente divertido, pues usó de excusado las piedras de una playa en España.

Sin embargo, al estar acostumbrada su nombre vaya de boca en boca, de nueva cuenta lo que se decía de ella no la inmuto, eso sí le sorprendió más haber sido tendencia en Twitter.

?No pues ¡wow!, me subo a la ola del trending topic?, dijo Paulina entre risas para una entrevista con un periódico local.

Además, la intérprete de “Mi nuevo vicio” señaló que al ser una figura pública se tiene algunas desventajas como la exposición de su privacidad: ?No me achicopalo de lo grotesco que es el circo romano y me siento hasta importante, la verdad? completó.

La Chica Dorada durante la entrevista dejo claro que ella no era la protagonista de las fotografías tomadas por el programa ?Fiesta? de televisión española pero defendió el acto como una necesidad fisiológica normal, humana.

?Eso yo creo que es un fotomontaje, pero pues yo sí cago?, afirmó.

La hija de la reconocida actriz Susana Dosamantes dijo que si bien, hay fotos de ella en las playas de España, son del tiempo en el que aún estaba con su expareja Colate, pues recientemente.

Según lo indicado por El Universal, la cantante ha aprendido a lidiar con este tipo de noticias que tratan de manchar o afectar su imagen, pero le preocupan sus hijos, ya que tiene que ser más rigurosa con las medidas que toma para protegerlos de este tipo de ataques.

Cabe destacar que la cantante acaba de estrenar el vídeo musical del tema “Me gusta”, primer sencillo de esta nueva etapa en la que además se inicia como artista independiente. Asimismo, Paulina indicó la canción en la que habla del disfrute de bailar la hizo con el cantante urbano Maffio.

Ha permanecido en Miami debido a que está trabajando en música nueva y ahí grabó hace unos días el recién estrenado video de su nuevo sencillo ?Me gusta?.

?Las fotos y las imágenes no son reales, ve el color del pelo, yo ahora no estoy con Colate, yo no estoy en Europa ahorita, en las playas de Miami no hay piedras y la caca tampoco es mía?, expresó contundentemente.

En el clip, que fue compartido por miles de usuarios y en el que sus fans la defendieron, Paulina luce un vestido negro, un sombrero blanco y gafas oscuras, sin embargo es verdad que su cabello tiene un color diferente (cobrizo) al que luce en su nuevo video musical (rubio).

La chica dorada además detalló que se enteró de que su nombre era tendencia mientras estaba en una clase ejercitándose, pero que contrario a lo que creerían muchos, no se deja afectar por este tipo de noticias sobre su imagen.

?Pues bueno, ¿qué le hago? trending topic, me lo mandan y yo estaba haciendo yoga hasta me caí del pinito, dije pérate?, contó relajada.

