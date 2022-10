“Siempre se tira y siempre está en el suelo”: José Mourinho menospreció al Chucky Lozano luego de la derrota de su equipo contra el Napoli

Luego de que el Napoli sacara un triunfo valiosísimo del Estadio Olímpico de Roma con un gol de Victor Osimhen en la recta final del encuentro, el DT de La Loba explotó contra el Napoli, el Chucky Lozano y a su estilo de juego, al declarar que “ganaron sin merecerlo”.

Al final del encuentro, “The Special One” dijo que su equipo le había dejado una buen sabor de boca y felicitó de forma irónica al club que sacó los tres puntos.

“En mi opinión hemos hecho un buen partido. Estoy contento con los chicos, no me gusta irme perdiendo, pero tengo una sensación positiva. Felicidades al Nápoles, han ganado sin merecerlo. Y felicidades a nosotros, que hemos perdido sin merecerlo?, dijo en entrevista para DAZN.

A Hirving Lozano, quien jugó durante 75 minutos y por primera vez en cuatro partidos no anotó, le restó mérito y criticó su desempeño.

“El que siempre se tira y siempre está en el suelo, ¿cuál es su nombre?, Lozano“, expresó el entrenador portugués.

¡No quedó contento! ?



Parece que a Mourinho no le gustó el partidazo que dio nuestro @HirvingLozano70. ?????



Como dato, la Roma hizo 0?? tiros a portería. ? pic.twitter.com/dfU9N405iv — TNT Sports México (@tntsportsmex) October 24, 2022

Pero esa no fue toda la leña que repartió “Mou”, ya que también señaló que el estilo del árbitro fue factor.

“Cristante tenía miedo de disputar la pelota por la tarjeta amarilla. Intento que mis jugadores entiendan al árbitro antes de cada partido. Hoy les he dicho que Irrati (árbitro) un partido de este nivel lo solucionaba con una o dos amarillas. He fallado yo, a la primera de cambio ya había varias amarillas. Hay cosas que no me han gustado, pero se las he dicho tranquilamente. Creo que Irrati es un gran árbitro, un hombre serio y muy justo”, concluyó.

Cabe recordar que con esta victoria el Napoli se afianzó en la cima de la tabla general de la Serie A, con 29 puntos, tres por encima del AC Milan, que ocupa el segundo lugar; por su parte, la AS Roma tras la derrota sufrió un descenso hasta la quinta posición.

También puede interesarte: