En microtanga, Demi Rose luce su exuberante retaguardia y muestra su nuevo look

Las fotos que Demi Rose publica en Instagram siempre resultan atractivas y sexys; la más reciente -tomada en Costa Rica- ha causado sensación y más de 300,000 likes, pues la muestra usando una microtanga negra y luciendo al máximo su retaguardia. Ella está estrenando look, con el cabello rojo y ondulado.

Apenas hace unos días la bella modelo e influencer británica compartió imágenes que la muestran en Santa Lucía, usando un microbikini de color durazno que cubrió apenas lo indispensable. De su cuarto en un exclusivo resort salió al balcón, luciendo sus atributos.

Los diseños con transparencias son favoritos de Demi, quien también deleitó a sus fans con fotos en las que aparece brindando a bordo de un yate, usando un microbikini con estampado que tapa zonas estratégicas. El mensaje que escribió junto a su post fue: “Otra foto sobrante como rubia que no publiqué”. View this post on Instagram A post shared by Demi ? (@demirose)

