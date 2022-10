Trump reveló información nuclear a Bob Woodward

El expresidente Donald Trump habló sobre las armas nucleares de Estados Unidos con el periodista de The Washington Post, Bob Woodward, según reveló él mismo, además de tener el audio.

“He construido un sistema de armas que nadie ha tenido antes en este país. Tenemos cosas que ni siquiera has visto o escuchado. Tenemos cosas de las que [Vladimir] Putin y Xi [Jinping] nunca habían oído hablar antes”, dijo Trump.

El audio fue revelado por CNN, que indicó que Woodward incluso buscó confirmar las afirmaciones del exmandatario.

Una fuente del Gobierno federal se dijo sorprendido ante las revelaciones del expresidente Trump, pues se trata de detalles sobre armas nucleares, algo sobre lo cual EE.UU. es particularmente reservado.

“Es verdad. Xi y Putin no lo sabrían. Pero, ¿por qué Trump se jacta de eso?”, cuestionó Woodward en CNN.

El reconocido periodista está promocionando su nuevo audiolibro “The Trump Tapes: Bob Woodward?s Twenty Interviews with President Donald Trump”, que cuenta con varios detalles de las 20 entrevistas que le hizo al expresidente.

En una editorial en el Post, Woodward dijo que expresidente Trump era “peligroso” y una “amenaza” para la democracia de los Estados Unidos.

“Dos años después, me doy cuenta de que no fui lo suficientemente lejos. Trump es un peligro sin igual“, escribió Woodward en un artículo especial.

En una entrevista en CBS el domingo, el periodista consideró que tras el ataque al Capitolio el 6 de enero del 2021 confirmó que no era el hombre adecuado para ser presidente de EE.UU.

“La insurrección del 6 de enero me lleva a la conclusión de que no solo es el hombre equivocado para el trabajo, sino que es peligroso, y es una amenaza para la democracia, y es una amenaza para la presidencia, porque no entiende las obligaciones fundamentales que conlleva ese cargo”, dijo Woordoard.