A bordo de un yate Irina Baeva se luce en trikini y celebra su cumpleaños con una amiga

Irina Baeva visitó Catar, pero eso no le impidió celebrar ahí su cumpleaños número 30. A través de sus historias de Instagram compartió un par de videos que la muestran a bordo de un yate, luciendo muy sexy en un trikini negro y acompañada de una amiga, con quien comienza a bailar muy feliz.

La bella actriz rusa ahora se encuentra en Nueva York, y publicó en su cuenta de Instagram unas fotos en las que aparece luciendo su figura en un vestido de color rosa con transparencias. El texto con el que complementó las imágenes fue: “Este año literal me tocó celebrar mi cumple arriba del avión pero así pasa cuando sucede. Y sí, al principio estaba un poco triste pero pensándolo bien y haciendo el recuento de los últimos 10 años no puedo estar más feliz y agradecida con la vida”. View this post on Instagram A post shared by IRINA BAEVA (@irinabaeva)

No podía faltar entre las felicitaciones a Irina la de su novio, el actor Gabriel Soto, quien hizo uso de su cuenta en esa red social para publicar una foto de su amada, escribiendo el texto: “Que esta vuelta al sol esté llena de bendiciones, salud, amor y muchos éxitos. El resto te lo digo en persona ya en unos días”. View this post on Instagram A post shared by gabrielsoto (@gabrielsoto)

También te puede interesar:

-Irina Baeva presume su figura en leggings deportivos negros, combinándolos con botines

-Los 5 mejores bikinis de Irina Baeva que elevaron la temperatura en Instagram