EE.UU. acusa a Rusia de dejar morir “de hambre” al mundo

Estados Unidos acusó este martes a Rusia de haber decidido dejar “morir de hambre” a los habitantes de los países en desarrollo tras romper un acuerdo que permitía la exportación de grano urcraniano.

“Cualquier decisión del Kremlin de interrumpir esta iniciativa es esencialmente una declaración de que a Moscú no le importa” la alimentación de poblaciones en naciones subdesarrolladas, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

El organismo que supervisa el acuerdo de julio, también negociado por Turquía y la ONU, aseguró que las exportaciones de grano se detendrán a partir del miércoles después de que Rusia anunciara el fin de semana su retirada del pacto.

On @npr, Special Envoy for Global Food Security Cary Fowler underlined why renewal of the Black Sea Grain Initiative is critical to get food to the world's most vulnerable. If Russia does not rejoin, food prices will rise, and millions may go hungry. https://t.co/fCDgePoUo7

— Ned Price (@StateDeptSpox) November 1, 2022