VIDEO: Frida Sofía de nuevo estalla contra su abuelo Enrique Guzmán y lo llama cerdo

Hace poco más de un año Frida Sofía generó polémica al acusar a su abuelo Enrique Guzmán de haberla manoseado cuando tenía tan solo 5 años, el escándalo que provocó la acusación y las reacciones de figuras como Alejandra Guzmán y Silvia Pinal.

El tema parecía haberse calmado debido a que ninguna de las partes involucradas había comentado al respecto, sin embargo, el escándalo volvió encenderse debido a unas fuertes declaraciones de Enrique Guzmán respecto a la situación, declaraciones que fueron interpretadas como una amenaza por parte del cantante a su nieta.

Si bien Frida Sofía se ha visto envuelta en polémica que no está relacionada a su familia y el acoso que sufrió por parte de su abuelo, parece que las declaraciones de Enrique Guzmán le han dado la fuerza necesaria para retomar este asunto y llevarlo a sus últimas consecuencias.

El cantante dio algunas declaraciones al diario “El Norte” relacionadas a la situación que enfrenta debido a las acusaciones hechas por Frida Sofía, por lo que Enrique Guzmán fue muy claro al respecto.

“Mira, las mentiras caen solas, y la única desgracia es que estamos emparentados. Si no, yo hubiera tenido otro tipo de reacción. Le hubiera respondido de una forma fuerte, pero es familiar. Es mi nieta” ENRIQUE GUZMÁN

Ante esto, Frida Sofía y no tardó en reaccionar a la declaración que se puede interpretar como una amenaza o mínimo un comentario pasivo-agresivo, la hija de Alejandra Guzmán comentó para el programa de YouTube “Chisme No Like” que le parece de mal gusto que su abuelo continúe haciendo declaraciones sobre el tema debido a que ahora hay un proceso legal.

“Señor, hay una demanda, ok, hay algo en contra suyo. Que se llama según usted, una acusación, o sea es la verdad”. FRIDA SOFÍA

Respecto a la supuesta amenaza en su contra, Frida Sofía se comportó extremadamente segura y contundente mostrando no tener miedo a las declaraciones de su abuelo declarando que a estas alturas no considera a Enrique Guzmán como un pariente. En una serie de audios que la joven envió al programa “Chisme no Like”.

“¿A qué te refieres? ¿De qué forma hubiera reaccionado?, o sea ¿Qué estás pensando? ¿qué? ¿me vas a matar o qué? Tengo una revelación de lo puerco, cerdo que eres”. FRIDA SOFÍA

