Clinton cuestiona si los votantes saben la amenaza que representa votar por republicanos

Hillary Clinton destacó durante una entrevista que los votantes no han analizado que darle su voto a los candidatos republicanos en las elecciones 2022 significaría una amenaza para todo el país. Así mismo reveló que no cree que toda la información que han intentado manejar haya funcionado para poder hacer que piensen mejor en su elección.

La exsecretaria de Estado tuvo una participación en “The ReidOut” de MSNBC para platicar de varios temas entre ellos, las votaciones de medio término y el ataque contra el esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

La presentadora Joy Reid preguntó a Clinton si creía que los votantes comprendían correctamente la amenaza que enfrenta el país si los republicanos retoman la Cámara de Representantes y el Senado, fue cuando Hillary Clinton respondió que los estadounidenses “realmente no entienden” lo que eso podría significar.

“Creo que con todo el ruido que hemos tenido en esta temporada electoral, no creo que la gente sea realmente capaz de comprender eso. Pero, lo que es más importante, no estoy segura de que realmente entiendan las amenazas a su forma de vida“, puntualizó Clinton.

Aseveró que no entendería las consecuencias que traería que ellos se convirtieran en la mayoría porque existen varios proyectos de ley o propuestas que seguro rechazarían, ya que vienen de los demócratas.

“Los republicanos en la Cámara y otros como el presidente del Comité de Campaña del Senado Republicano [el senador Rick Scott,] están registrados diciendo que van a someter a votación el Seguro Social y Medicare”, cuestionó.

Con relación a la respuesta de Hillary Clinton del senador Rick Scott se refiere que el presidente del Comité Senatorial Republicano Nacional, reveló un “Plan de 11 puntos” en febrero que incluía la propuesta de que “Toda la legislación federal expira en 5 años, esto significa que si vale la pena mantener una ley, el Congreso puede aprobarla nuevamente.

Hay evidencia de un plan republicano para recortar la Seguridad Social y Medicare, tanto el senador Scott como el líder republicano Mitch McConnell, han dicho que no serán eliminados.

“Ahora no entiendo por qué todos los estadounidenses, no solo las personas elegibles para esos dos programas en los que han pagado y por los que han trabajado duro, que se han ganado, no están en armas. Tenemos muchos problemas en este momento en nuestro país”, compartió Clinton.

Otro punto que tocó la exprimera dama de EE.UU. es el ataque a Paul Pelosi, esposo de la Presidenta de la Cámara de Representantes, ya que insinuó que la “retórica violenta” constante de los republicanos fue en gran parte a lo que condujo a este accidente.

“No vi una gran efusión por parte de los funcionarios electos para respaldar a Nancy Pelosi de la forma en que lo ha hecho con los republicanos y los demócratas en tiempos de terror real como el 6 de enero. Así que pregunta por favor, ¿Por qué le confías el poder a personas que ellos mismos no pueden ver lo terrible que es que alguien pueda ser atacado en su casa? o realmente no les importa porque de alguna manera piensan que les dará votos o los elegirán. Esta es una amenaza real al corazón de la democracia”.

A finales de octubre, Clinton fue tachada de desinformar al decir que los republicanos se robarían las elecciones presidenciales en 2024.

“Los extremistas de derecha ya tienen un plan para robar literalmente las próximas elecciones presidenciales. Y no lo ocultan”, expresó.

