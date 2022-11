Kerly Ruiz mostró los piernones y explotó el set de Siéntese Quien Pueda

La venezolana Kerly Ruiz sigue dando de qué hablar y es que dejó claro que es una de las mujeres latinas más bellas de la industria del entretenimiento actualmente. En su segundo día en el show de UniMas y TelvisaUnivision usó un vestido amarillo muy ajustado que destaca y mostraba los piernones de la también modelo.

La nueva conductora del programa que conduce Julián Gil, Siéntese Quien Pueda, está demostrando de qué está hecha con su talento frente a la pantalla chica justo ahora que la vida la premia con una nueva oportunidad. Sin miedo a nada, Kerly dejó claro que tiene unas curvas y un cuerpazo casi perfectos. No en vano pasó por las filas de varios concursos de bellezas.

Hace pocos días el nombre de Kerly Ruiz ocupó importantes titulares al hacerse saber que se unió al equipo de Siéntese Quien Pueda de la cadena hermana Univision. El programa de UniMas en el que un grupo de panelistas trae a colación temas relacionados con la farándula y mantienen un encuentro de opiniones.

Desde que se hizo saber la noticia, Kerly Ruiz ha generado gran receptividad, no solo por sus trabajos ya realizados, sino por su belleza y puesta en escena. View this post on Instagram A post shared by A L E X R O D R I G U E Z (@alexrodrigueztv)

‘Apoyo total a la mejor’, ‘A apretarse los pantalones porque Kerly es muy buena’, ‘Eso es pan comido para Kerly’, ‘Hermosa y talentosa’, fueron algunos de los comentarios expuestos en la publicación de bienvenida.

Ahora, la también venezolana presentó su primer reto ante los panelistas de Siéntese Quien Pueda. Kerly trajo a colación los momentos más duros que vivieron algunos de los actores de la telenovela La Fea Más Bella mientras estaban en plena etapa de grabación. View this post on Instagram A post shared by Sientese Quien Pueda (@sientesequienpueda)

La venezolana se lució con esta recopilación de anécdotas y se llevó no sólo la aceptación por parte de sus compañeros y de su público, que por supuesto la sigue en esta nueva etapa.

‘Ella es la mejor. Siempre genera números’, ‘Kerly Ruiz es orgullo venezolano’, ‘A donde quiera que ella llega se hace sentir’, ‘Kerly siempre ha sido excelente conductora’, ‘Bravo’, ‘Excelente’, escribieron en el post.

Más sobre Kerly Ruiz

La presentadora de 37 años, también es modelo y actriz. Su carrera la inició en su país natal Venezuela, en donde tuvo la oportunidad de animar exitosos programas como: Ají Picante de RCTV; La Bomba de Televen y Portada’s de Venevisión. View this post on Instagram A post shared by Kerly Ruiz (@kerlyruiz85)

También demostró su talento para la actuación figurando en importantes producciones, entre ellas: ‘Mi gorda bella’, ‘Mi ex me tiene ganas’, ‘Juana La Virgen’, y ‘Negra consentida’.

En cuanto a concursos de belleza, se puede mencionar que a los 20 años viajó a Cartagena Colombia y participó en Miss Maja Internacional. Tiempo después estuvo en Las Vegas, Estados Unidos, en el Miss Hawaiian Tropic y logró salir airosa con el premio a segunda finalista.

Desde 2018 hace vida en Estados Unidos condujo el programa ‘Chic Al Día’, transmitido por El Venezolano TV, y posteriormente fue contratada por Telemundo e incluso la probaron en Suelta La Sopa a la salida de Carolina Sandoval. View this post on Instagram A post shared by Kerly Ruiz (@kerlyruiz85) View this post on Instagram A post shared by Kerly Ruiz (@kerlyruiz85)

