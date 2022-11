Horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 4 al 6 de noviembre de 2022

La afamada astróloga Mhoni Vidente te dice lo que le espera a tu signo del zodiaco este fin de semana para tener 3 días de lo mejor y cuál es la carta del tarot que rige tu destino.

Aries

Horóscopos del Tarot te salió Los Amantes, esta carta significa que vas a pasar un fin de semana de reconciliación amorosa y de muchas alegrías, recuerda que a veces tu carácter te hace pasar malos momentos así aprende a ser más tolerante con las personas que te quieren.

Viernes de estar con mucho trabajo y estar analizando las compras para tu hogar, también la carta de los Amantes te dice que te va a llegar un dinero extra por cuestiones de lotería con el número 09, 18 y trata de comprarlo el día domingo que va a ser tu mejor día.

También en el tarot te viene la invitación de viaje en este mes con tu familia, que en cuestiones de salud cuides mucho lo que comes y seguir con la dieta e infección de garganta. A los Aries solteros les vendrá un amor del signo de Leo, Piscis o Capricornio. Van a ser tres días de mucha felicidad con tu familia y seres queridos, te busca un amor prohibido en estos días para un momento sexual.

Tauro

Horóscopos del Tarot te salió la carta de La Templanza, que esto significa que este fin de semana trates de depurar todo lo negativo que te rodea y dejar los rencores atrás para que la energía positiva esté contigo. También el tarot te indica que debes de salir a caminar por las mañanas y hablar con tu ángel guardián y pedirle lo que tanto necesitas y verás cómo se te va a cumplir de inmediato y trates de sanar tu mente de situaciones que no vas a poder controlar así deja que todo fluya.

También te recomienda ya no discutir con tu pareja y salir este sábado a cenar y bailar para que los rayos de la luna iluminen tu relación amorosa y recuerda que tus signos más compatibles son Escorpión y Acuario.

Tus números de la suerte son 06, 15 y compra los billetes de lotería el viernes y verás que la suerte te llegará. Haces unas compras para ti y decides cambiar de look, recuerda que no debes de usar mucho la tarjeta de crédito porque siempre los pagos te van a llegar, así que trata de ser más controlado en tus compras.

Géminis

Horóscopo del Tarot te salió la carta La Estrella, que significa que ya no le digas que no a la suerte y no te sabotees tú mismo con pensamientos negativos, que el tarot te indica que estos tres días van a ser de abundancia y sorpresas agradables y que va a venir el amor que se fue, recuerda que tu signo sufre mucho en lo amoroso por su condición de ser muy amigo de sus parejas así trata de diferenciar la amistad del amor y llevar una relación amorosa más apasionada.

Sigue con la dieta que ya te estás viendo de lo mejor, también la carta de la Estrella te indica que te vendrá un negocio nuevo los fines de semana que lo debes de aceptar para que tengas más ingresos y en el amor, el tarot indica que un Aries o Libra vendrá tu vida para hablar de compromiso.

En juegos de azar te dice que juegues el color rojo y los números 01, 22 y trata de ser más discreto con tus planes a futuro para que no te los salen. Te invitan a salir de viaje, cuidado con tus gastos, trata de no comprar por comprar y así ser más administrado.

Cáncer

En horóscopo del tarot te salió la carta de La Fuerza, que te indica que debes ponerle fin a una relación destructiva en cuestiones amorosas, recuerda que lo mejor que puedes hacer es avanzar en tu vida personal.

Decides vender tu casa y cambiarte, recuerda que son tiempos de mover tu energía hacia otro rumbo de tu vida. La carta de la Fuerza significa que tienes una protección divina muy fuerte y que este día 05 de noviembre te vayas a caminar en los primeros rayos del sol para que las energías positivas te ayuden a tomar decisiones correctas en tu vida.

Tus números de la suerte son 09, 33, tu color el azul, también te invitan a salir de viaje en estos días, haces unas compras para tu casa y personales, recuerda que lo mejor que puedes hacer en estos días es adminístrate más en tu economía.

Leo

Horóscopo del Tarot te salió la carta As de Oros que significa que tendrás la buena suerte de tu lado en este fin de semana, así que proponte hacer los cambios positivos en cuestión de negocios propios; eso si trata de ser discreto y prudente con quien platicas tus metas para que no tengas problemas de envidias.

Tu signo es el pilar de tu casa, trata de no pelear y aprender a comprender que debes estar en paz con todos los que te rodean. Te invitan a salir de viaje con tus padres, también el Tarot te indica que debes tener cuidado con problemas de infección que debes ir con tu médico, recuerda que tu signo es fuego y eso lo hace no pensar ante la pasión.

En cuestión del amor seguirás muy estable con tu pareja y a los Leo solteros les va a venir un amor del signo de Sagitario o Aries que será muy impórtate en tu vida. Tus números de la suerte van a ser 23, 70 y recuerda jugar este sábado que va a ser tu mejor día.

Virgo

Horóscopo del Tarot te salió la carta El Carruaje que significa que por fin saldrás de todos los problemas económicos que te rodeaban y que la suerte empezará a cambiar para bien el día 04 de noviembre, por eso te recomiendo ponerte ropa de color rojo y blanca para que las energías positivas te rodeen más tiempo, solo ten cuidado de no prestar dinero para que no te roben la suerte.

También te indica el tarot que tienes que mover los espejos de lugar y tu cama para que renueves tu luz espiritual, tendrás una sorpresa económica con los números 30, 13, tendrás una fiesta este sábado con tu pareja que te la vas a pasar de lo mejor.

En el amor te recomienda el tarot que debes de aprender a no decir mentiras para no lastimar a tu pareja, que es mejor la verdad siempre, que es fin de semana de estar con muchas tareas pendientes de la escuela y tu trabajo y decides ponerte al día, ten cuidado con los chismes entre tu expareja.

Libra

En el Horóscopo del Tarot te salió la carta de El Mago que esto significa que seguirás con esa suerte en todo lo relacionado en el dinero, que es tu momento ideal de formar un patrimonio para tu futuro, también te indica que a veces no controlas tu carácter y te hace pasar por situaciones complicadas con personas que más te quieren, por eso te recomienda tener más paciencia en estos días.

Te vas de viaje con tus padres y familia a finales de mes, recibes una noticia en estos días que te va a dar mucha felicidad, también la carta del Mago te indica en tu vida que debes de salir a caminar en las mañanas para que esa energía negativa se aleje de tu vida.

Tus números de la suerte son 12, 00, tu color el verde, mandas arreglar tu coche de una llanta, cuida a tu mami que va a andar malita de la garganta. Trata de no comprar por nervios en este fin de semana, recuerda que tu signo es el más gastador cuando se trata de salir de una depresión.

Escorpio

Sigues de fiesta, recuerda que tu signo le encanta festejarse y este fin de semana va a ser el ideal para llevar a cabo tu celebración. En el Horóscopo del Tarot te salió la carta de As de Bastos y este viernes la buena suerte vendrá a ti con mucha fuerza y que debes de vestirte de colores fuertes y ponerte mucho perfume antes de salir de casa para que esas buenas energías del dinero se queden contigo y que puedes empezar un negocio o cambiarte de trabajo.

En cuestiones del amor te dice el tarot que ni todo el dinero ni todo el amor, que debes entender que tu pareja debe de estar contigo por amor no por interés. La suerte en cuestiones de lotería con los números 03, 18 y trata de jugarlo este domingo.

Recuerda que tu signo es el sexual del zodiaco por eso te recomiendo que te busques una pareja que comparte eso contigo la pasión, ya no pelees con tu familia recuerda que lo mejor es el entendimiento.

Sagitario

Fin de semana de estar con tu pareja y estar analizando salir de viaje por cuestiones de una fiesta, recuerda que tu signo es el más sociable del zodiaco. En el Horóscopo del Tarot te salió la carta El Loco que esto significa que serán unos días de estar analizando hacia a dónde vas y quieres para tu futuro y ponerte en acción para poder lograrlo.

Recuerda que tu signo su elemento es el fuego y junto esta carta del tarot El Loco es combinación perfecta para lograr grandes triunfos en la vida y ser atrevido, es decir, quitarte los miedos de la mente. También el tarot te indica que te cuides de las traiciones de tus amigos y compañeros de trabajo, que debes aprender a no platicar tanto tus asuntos personales.

Recibes un regalo que no esperabas, que este día domingo tendrás mucha suerte en los juegos de azar con los números 07, 21 y que trates de vestirte de colores fuertes para atraer más la abundancia. Trata de cuidar tu salud y no exponerte a cambios bruscos de temperatura, decides comprar ropa y zapatos para ti y tu familia.

Capricornio

En el Horóscopos del Tarot te salió la carta El Juicio, que esto significa que tu temperamento te causa muchos problemas porque no sabes controlar el enojo y el tarot te indica que debes de ser prudente y paciente con tus palabras y acciones, que te recomienda este día 04 de noviembre meditar o rezar en la mañana para que tengas más iluminación espiritual en tu vida.

También el tarot te indica que eres muy bueno para ser abogado, comercio internacional e idiomas, que trates de estudiar este fin de semana para que tengas más conocimientos, que tendrás un golpe de suerte este día viernes con los números 23, 14, 66.

En el amor que te cuides de las personas tóxicas que te rodean y que debes aprender a ya no andar con dos a la vez, recuerda que eso te puede provocar inseguridad en tu persona así que trata de tener un amor verdadero. Decides hacer una lista de cosas personales que te faltan y así solo comprar lo necesario, recuerda que tu signo es el más gastalón, así trata de controlar ese impulso y mejor pagar deudas y sanar tu economía

Acuario

En el Horóscopo del Tarot te salió la carta Diablo que esto significa que debes de tomar una decisión personal que hará que cambie tu vida por completo para bien, es decir, que esta carta te indica que no desperdicies tu tiempo en trabajos y personas que no serán para ti, que tomes la decisión para poder avanzar en lo profesional y amoroso,

Que en el amor no sabrás por cuál decidirte, recuerda que no te debes de martirizar tu diviértete con los que te inviten solo no tengas ningún compromiso y disfruta las relaciones amorosas. Te llega un regalo que no esperabas por parte de un familiar, cambias el celular por una más reciente.

Esta carta del Diablo también te dice que debes ejercitarte más y tener una buena alimentación y tus números de la suerte son 12, 90, tu color el rojo y azul y en este fin de semana trata de cambiar de look y hacer una inversión para tu hogar como comprar muebles para que vivas mejor. Haz un negocio de compra y venta de coches o casa que eso va a ser muy buen negocio.

Piscis

En el Horóscopo del Tarot te salió la carta El Emperador, que esto significa que tendrás tres días de felicidad y abundancia económica, que ya no tengas miedo de tomar decisiones de cambios en tu trabajo, que el tarot te indica que tendrás éxito en lo que decidas. Que te cuides mucho de lo que comes y trata de hacer una dieta más hogareña para que siguas con tu dieta y ejercicio que ya te estás viendo de lo mejor.

Te llega la invitación de salir de viaje en estos días, que este día 06 de noviembre reinará en tu vida la suerte con los números 14, 09, tu color el amarrillo. Decides ponerle fin a una relación destructiva en cuestiones amorosas, recuerda que lo mejor que puedes hacer es avanzar en tu vida personal y aprender a quererte a ti mismo. Decides hacerte unos arreglos estéticos para verte mejor, sigue con tus estudios de idiomas y psicología, que esto te va a ayudar a estar con más conocimientos.

