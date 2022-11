Secretario Becerra advierte que plan republicano haría que 14 millones pierdan seguro médico; alerta sobre enfermedades respiratorias

Exclusiva

El secretario de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra, advirtió que el plan de los republicanos de echar atrás recientes reformas del Congreso podría ocasionar que 14 millones de estadounidenses pierdan el seguro médico.

“Si cambia la ley como dicen que quieren hacerlo, más de 14 millones de estadounidenses pierden su seguro médico que en este momento tienen”, advirtió el secretario en entrevista y en respuesta a pregunta expresa sobre una propuesta del senador republicano Rick Scott (Florida).

Scott señala que los republicanos, si logran controlar el Congreso, derogarían normas recién aprobadas, como la Ley de Reducción de la Inflación, un plan que también ha sido confirmado por el líder de la actual minoría en la Cámara, Kevin McCarthy (California).

“Lo que han propuesto algunos es eliminar los servicios y los derechos que se han ganado, por ejemplo, el hecho de que la insulina va a costar $35 dólares”, dijo Becerra. Tal costo fue establecido en la mencionada ley. “Si deshacen esa ley en la próxima sesión del Congreso entonces vamos a ver, la gente teniendo que pagar cientos de dólares en muchos casos por esa misma insulina”.

Becerra, quien fue congresista, además de fiscal general de California, hizo énfasis en que millones de los afectados serían hispanos.

“Si hacen lo que quieren, millones de estadounidenses y muchos de nuestra comunidad que tienen su cuidado médico bajo el Medicare o lo que le llamamos en California MediCal también pierden su acceso a su doctor, al hospital”, insistió. “Lo que no nos han dicho es cómo resuelven el caos, el daño que hacen, cómo van a remediar eso, esa propuesta no se ha dado a entender y es algo bien preocupante, porque yo no creo que estemos en posiciones de liderazgo, como líderes cívicos y en la política, para excluir al pueblo en vez de incluir”.

El secretario Becerra ofreció una entrevista a este diario como parte de su recorrido en California, donde destacó las recientes inversiones del Gobierno del presidente Joe Biden en materia de salud y para ayudar en el ahorro de energía, por lo que consideró que criticó a quienes hacen más difícil la vida de las personas.

“No estamos como líderes para hacer la vida más difícil, es para ayudarles a los que trabajan bien duro para no hacer la vida más complicada, así que los que proponen estas cosas, las tienen que explicar”, consideró.

Alerta por gripa y RSV

Reportes en varios estados indican que la temporada de otoño-invierno está aumentando los contagios de gripa e influenza, además de expertos preocupados por la combinación de virus, lo que complicar el escenario ante la pandemia de COVID-19.

Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) advirtieron que EE.UU. tiene altos niveles de otros virus que están regresando conforme la gente pierde el miedo a salir tras la pandemia.

Esto comienza a afectar a niños y jóvenes que no tienen inmunidad contra algunas enfermedades.

Al menos 4,300 pacientes con influenza fueron ingresados en hospitales en la semana que finalizó el 29 de octubre, según CDC. Es la cifra más alta para ese período en una década.

“Ya sabemos lo que se necesita hacer para que el Covid, la influenza o el virus RSV no afecten a nuestros seres queridos: tomar las medidas conocidas, las vacunas para el Covid y la influenza, que son bien efectivas”, dijo el secretario Becerra.

El virus sincitial respiratorio o RSV (por sus siglas en ingles), una causa común de enfermedad similar al resfriado en niños pequeños, la cual se han incrementado en las últimas semanas, con al menos 5,000 casos semanales.

“En cuanto al RSV cuidar a nuestros hijos, lavarnos las manos, mantener la distancia cuando es posible, no dejar a nuestros hijos jugar o estar a lado de personas que están enfermas, sabemos lo que se tiene que hacer, podemos prevenir, no solo la enfermedad, sino la muerte”, destacó el funcionario.

“Mi Salud Cuenta, Mi Salud Importa”

El secretario reconoció que la Administración Biden continúa su trabajo contra la pandemia de COVID-19, sobre todo en la promoción de las vacunas de refuerzo.

“Resolver este asunto del Covid y la pandemia y decirles a todos que podemos seguir adelante, levantarnos e ir a trabajar con seguridad y para eso hemos hecho la vacuna que es efectiva y sana, disponible para todos, sin costo, eso lo tengo que repetir, porque para muchas de nuestras familias no están acostumbrados a poder obtener algo que cuesta tanto dinero”, dijo.

Destacó la campaña Mi Salud Cuenta, Mi Salud Importa, que combina mensajes de prevención y atención.

“Es una sorpresa cuando uno aprende que tiene acceso [a ayudas en salud] sin tener que dejar el dinero que iba a usar para comprar la comida o para pagar la renta”, destacó. “En este momento he lanzado una campaña que le llamamos Mi Salud Cuenta, Mi Salud Importa, y es que queremos que sepan todos que su salud importa y que queremos que sepan que estamos ahí para ayudar”.

El plan inicia con un intenso mensaje para reducir los contagios de COVID-19 camino a las festividades de Fin de Año, que comienzan con Thanksgiving, pero también incluir a más personas en el seguro médico de bajo costo (Medicare).

“Si se vacunan esta semana, este día en los principios de noviembre, para los días festivos Thanksgiving, Navidad uno va a poder abrazar y besar a todos los seres queridos sin preocuparse”, destacó. “Hemos logrado aumentar el número de gente que tiene seguro médico a cifras nunca vistas en este país, en este momento tenemos más personas en el país con seguro médico que en cualquier tiempo en la historia del país, más de 300 millones y lo bueno de eso es que en este último año hemos incrementado la participación, la inscripción de los latinos y por más del 50 por ciento”.

En septiembre pasado, el secretario Becerra recibió el Medallón del Sueño Americano 2022 del Caucus Hispano del Congreso. / FOTO: Jesús García

Su historia de vida marca su labor

En cualquier escenario, el secretario Becerra deja claro cómo llegó a la posición en la que se encuentra, destacando la importancia de su familia en ese proceso.

“Lo más importante, y esto lo reconozco como hijo de inmigrantes que me dieron la oportunidad de educarme y tener lo que necesitaba para mis hijas y mi esposa, es saber que uno tiene buena salud, porque con su salud puede hacer casi cualquier cosa”, aclara.

Cita a su padre, Manuel, quien todas las mañanas le repetía: “Si me puedo levantar en la mañana e ir a trabajar, es un buen día”.

Esa misma filosofía aplica el secretario Becerra, recuerda, al tiempo que destaca la labor de sus padres y los valores que le inculcaron.

Un mensaje similar expresó durante la gala en septiembre del Instituto del Caucus Hispano del Congreso (CHCI, en inglés), donde recibió el Medallón del Sueño Americano 2022.