Con propuesta de matrimonio incluida: las efusivas celebraciones de los jugadores brasileños al enterarse sobre su convocatoria a Qatar 2022

A 13 días del Mundial de Qatar 2022 la selección brasileña encabezada por su entrenador Tite dio a conocer la lista oficial de convocados para el certamen ecuménico. A través de las redes sociales trascendieron videos sobre la reacción de algunos futbolistas como Anthony (Manchester United), Richarlison (Tottenham) y Pedro Guilherme (Flamengo), este último aprovechó el inolvidable momento para pedirle matrimonio a su novia.

En el caso del futbolista del Tottenham, en el video se aprecia como él y miembros de su familia se encuentran en la sala de su casa vestidos con playeras de la selección ‘canarinha’ escuchando en vivo y directo la rueda de prensa del entrenador. Justo en el momento que este pronuncia el nombre de Richarlison todos explotaron de alegría y saltaron de emoción.

¡El video más emotivo que verás el día de hoy! 😍



La alegría de @richarlison97 y su familia al escuchar su nombre en la convocatoria de Brasil 🇧🇷 pic.twitter.com/OmNhoEg4rh — GOAL en español (@Goal_en_espanol) November 7, 2022

El actual extremo del Manchester United que llegó del Ajax por más de $90 millones de dólares, Antony, subió a sus redes sociales la video reacción a la convocatoria la cual disfrutó en compañía de sus dos hermanos y su padre. Nada más escuchar su nombre en la lista de 26 hizo que saltaran de felicidad y se fundieran en un abrazo de cuatro.

“Por ustedes. Gracias Dios mío. Gracias a todos. Amigos, familia, mamá, papá, hermanos. Los amo. Demasiada emoción”, escribió.

Por vocês!!! Obrigado, meu Deus!! Obrigado todo mundo… amigos, família, mãe, pai, irmãos!! Amo vocês!!! Emoção demais!! 🇧🇷🇶🇦 @CBF_Futebol pic.twitter.com/Da6aJkkoDx — Antony Santos (@antony00) November 7, 2022

La celebración más creativa y seguramente inolvidable fue la del jugador del Flamengo, Pedro Guilherme. El delantero aprovechó la felicidad por la convocatoria e hincó rodilla para pedirle matrimonio a su novia, Fernanda Nogueira delante de toda su familia.

En el audiovisual se puede ver como Pedro y las demás personas se toman de la mano en medio de una oración mientras este pronuncia unas palabras antes de la pedida de mano que terminó con el “sí quiero” y Nogueira visiblemente emocionada. ¡Momento inesperado! 😍💍



Pedro Guilherme del Flamengo, convocado con Brasil a Qatar 2022, le pidió matrimonio a su pareja Fernanda.#QatarWorldCup2022



📹 @Flamengo pic.twitter.com/0Cr5qHmlb8— Deportes RPC (@deportes_rpc) November 7, 2022

“Dios es tan bueno. Muy agradecido con Dios por tener a esta mujer en mi vida. Gracias por hacerme crecer en todos los ámbitos, especialmente como hombre de Dios. Una nueva etapa en nuestras vidas, que Dios nos siga bendiciendo y protegiendo”, escribió el futbolista en su cuenta oficial de Instagram acompañado de dos fotos con su pareja mostrando el anillo. View this post on Instagram A post shared by Pedro Guilherme (@pedroguilherme)

Brasil debutará en Qatar 2022 el próximo 24 de noviembre ante Serbia. Posteriormente se enfrentará a Suiza y cerrará la fase de grupos ante Camerún.

