En topless, Demi Rose presume al máximo su retaguardia al recostarse en medio del río

Demi Rose ha obtenido casi medio millón de likes en Instagram gracias a unas fotografías que publicó en las que aparece recostada en medio del río, sin sostén y luciendo al máximo su retaguardia. Las imágenes fueron captadas durante su estancia en Costa Rica.

La bella modelo e influencer británica también posó muy sexy en lencería de color negro mientras se tomaba fotos con una cámara Polaroid; el mensaje con el que complementó su post fue: “Toma una foto, dura mucho más”. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

Hace unos días Demi causó sensación al publicar las fotos en las que se mostraba con los disfraces que eligió para lucir en Halloween. Ella usó un ajustado vestido rojo (como el personaje de Jessica Rabbitt) y un enterizo de color negro al caracterizarse como Gatúbela. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose) View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose) View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose) View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose) View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

