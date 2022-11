Meteorito presuntamente destruye casa en zona rural del Condado de Nevada, en el norte de California

Autoridades del norte de California mantienen abierta una investigación sobre la posibilidad de que un meteorito destruyó una vivienda la noche del 4 de noviembre en el Condado de Nevada.

Presuntamente, la casa se incendió después de que varios testigos declararon haber visto una brillante bola de luz que caía del cielo.

“Las personas de aquí son ganaderos multigeneracionales”, dijo Dustin Procita, quien aseguró que su vivienda fue destruida por un meteorito.

“Esta era una especie de rancho ganadero y no había mucho alrededor”, expresó el capitán del Departamento de Bomberos de Penn Valley, Josh Miller.

Una región bastante tranquila y sin mayores sobresaltos, hasta el que ocurrió la noche del viernes.

“Escuché un gran estallido. Empecé a oler humo, fui a mi porche y estaba completamente envuelto en llamas”, declaró Procita.

La cadena de televisión KCRA de Sacramento informó que una bola de luz brillante que había iluminado el cielo oscuro del norte de California parecía que había caído en medio de la nada.

“Dijeron que era un meteorito. He visto lluvias de meteoritos y cosas así cuando era niño, pero definitivamente no esperaba que cayeran en mi patio o a través de mi techo. No vi lo que era, pero de todas las personas con las que hablé, fue una bola de fuego que caía del cielo, aterrizó en esa área”, agregó Procita.

El Departamento de Bomberos de Penn Valley, junto con Cal Fire, combatieron las llamas durante horas y actualmente mantienen activa una investigación para descubrir qué fue lo que inició este incendio.

“Primero una persona me lo contó y me lo dijo. Está bien, lo dejaré en el fondo de mi mente, pero luego más personas, dos, tres o cuatro más comenzaron a entrar y hablarme sobre eso”, dijo el capitán Miller.

“¡Vaya! Parece una pelota de baloncesto en llamas saliendo de este cielo. Definitivamente me siento muy afortunado de que estuviera a 30 pies de distancia de mí y no a cinco”, expresó Procita cuando vio el video por primera vez.

Mientras Procita y su esposa recogen los restos de lo que era su casa, saben que podrían haber perdido mucho más y se dan cuenta de que las probabilidades pueden estar a su favor.

“Dicen que es una posibilidad entre 4 billones, así que supongo que podría estar comprando un boleto de lotería hoy”, bromeó Procita.

La NASA dijo que las lluvias de meteoritos de las Táuridas del sur están teniendo lugar en este momento, y que el pico tendrá lugar este fin de semana. Los astrónomos dijeron que la lluvia de este año incluirá un mayor número de bolas de fuego que brillarán mucho.

