Susana González se molesta y detiene entrevista en la que Gabriel Soto era cuestionado sobre Irina Baeva

La actriz Susana González dejó ver su molestia frente a la prensa que la ignoró durante una entrevista en la que también se encontraba Gabriel Soto, quien se llevó la atención con preguntas sobre su relación con Irina Baeva.

Susana González y Gabriel Soto protagonizan la nueva telenovela de TelevisaUnivision ‘Mi Camino es Amarte’, misma que se estrena este 7 de noviembre en la televisión mexicana; sin embargo, fue durante la presentación a prensa realizada hace unos días en donde la pareja fue abordada por los medios de comunicación, pero hubo algo que no le gustó a la también modelo por lo que amenazó con retirarse.

El bochornoso momento sucedió poco después de que el actor aseguró que su personaje “Guillermo Santos” es un reto muy importante en su carrera que ha disfrutado y para el que incluso tuvo que prepararse tomando clases de manejo en un tráiler; mientras que ella confesó que tendrán escenas “fuertes e importantes” con la que muchas mujeres y latinos se podrán identificar.

Sin embargo, cuando una reportera le preguntó al actor por la sorpresa que le dio a Irina Baeva para celebrar su cumpleaños número 30, la actriz decidió parar las preguntas para advertir que si no se hablaba de temas relacionados con la telenovela tendría que retirarse.

“Chicos, vamos a hacer un espacio, hablamos de la telenovela porque si no yo me tengo que ir porque mis hijos me están esperando en mi casa”, expresó la actriz.

Además de recibir el apoyo de Soto quien por respeto a su compañera no respondió, decidieron dar por terminada la entrevista para continuar con una sesión fotográfica.

La reacción que en esta ocasión tuvo Susana Gonzáles contó con el apoyo de varios usuarios de YouTube por “poner en su lugar” a los reporteros, ya que, según mencionaron en la sección de comentarios, es de aplaudirse la educación con la que puso un alto a las preguntas referentes a la vida personal del actor minimizando el tema principal.

La historia que está bajo la producción de Nicandro Díaz llegará a Estados Unidos el próximo 15 de noviembre a las 9P/ 8C por las pantallas de Univision.

