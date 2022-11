Gerardo ‘Tata’ Martino es reventado en Twitter por no convocar a Diego Lainez y Santiago Giménez a Qatar 2022

Gerardo ‘Tata’ Martino dio a conocer finalmente este lunes la lista de 26 jugadores que asistirá al Mundial de Qatar 2022 para representar a México en el certamen que inicia en seis días. Como era de esperar, la convocatoria generó polémica por la ausencia de Diego Lainez y Santiago Giménez. A través de la red social Twitter el estratega argentino fue criticado con dureza por esta decisión.

Desde fanáticos hasta periodistas como David Faitelson o Enrique ‘El Perro’ Bermúdez criticaron la acción del DT de no llamar a los jóvenes jugadores considerados promesas del fútbol azteca.

“Sin Lainez, sin Santi Giménez y yo agregaría que sin Carlos Acevedo. A Gerardo Martino, el futuro de la selección, le importa un reverendo cacahuate”, escribió el comunicador de la cadena ESPN.

Sin Lainez, sin Santi Giménez y yo agregaría que sin Carlos Acevedo…A Gerardo Martino, el futuro de la selección, le importa un reverendo cacahuate… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) November 14, 2022

Por su parte, Enrique ‘El Perro’ Bermúdez no fue tan visceral hacia Martino y opinó de forma más comedida. “Para mí la sangre nueva, Diego Lainez, Chiquito Sánchez, Santiago Giménez, debieron ser nominados, le hubieran dado frescura a la selección mexicana”.

Para mi la sangre nueva, Diego Lainez, Chiquito Sanchez, Santiago Gimenez, debieron ser nominados, le hubieran dado frescura a @miseleccionmx !! — Enrique Bermudez (@enriquebermudez) November 14, 2022

Fanáticos contra ‘Tata’ Martino

La ausencia de Lainez y Giménez causó indignación en algunos hinchas que incluso se atrevieron a pedir la salida del entrenador argentino. “Increíble que no hayan convocado a Santi Giménez ni a Diego Lainez Fuera Tata”, fue uno de los comentarios al respecto. Increíble que no hayan convocado a Santi Giménez ni a Diego Lainez #FueraTata— C H I N O (@josecarlososuna) November 14, 2022

Del mismo modo, varios internautas dejaron plasmadas sus opiniones contra el estratega por la polémica decisión. “Que pésima convocatoria se armó Gerardo Martino. Piojo Alvarado y Uriel Antuna por encima de Diego Lainez. Muy injusta la decisión de dejar a Santiago Giménez”. Que pésima convocatoria se armo Gerardo Martino; Piojo Alvarado Y Uriel Antuna por encima de Diego Lainez? Y muy injusta la decisión de dejar a Santiago Giménez. 😡— Tiger (@Sjhugo11) November 14, 2022 Nada más paso para recordarles que el Tata Martino dejó fuera del mundial a Diego Lainez y Santi Gimenez para llevar al Piojo Alvarado y Funes Morí.



Pasen buena tarde por que yo no puedo. pic.twitter.com/xiC0GK1hpA— Ⱥ….🇲🇽 (@MrARMCF) November 14, 2022 no hay Diego lainez, no hay razón para ver el mundial— el nalgon (@jorgeets_) November 14, 2022 Todos somos “técnicos” y tenemos una opinión, pero el problema más grande de Tata Martino es su INCONGRUENCIA.



Pedía a los jugadores que fueran a Europa y dejó fuera a Santi Giménez y Diego Lainez.



Quería futbolistas en buen momento y cortó a Erick Sánchez o Carlos Acevedo.



🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/VNwP2id3SB— León Lecanda (@Leonlec) November 14, 2022 Inimaginable el universo en el que vive Gerardo Martino en el cual el "Piojo" Alvarado es mejor jugador/más determinante que Diego Lainez.— mauricio pedroza (@mauriciopedroza) November 14, 2022

Cabe recordar que Santi Giménez dejó Cruz Azul para fichar por el Feyenoord de Países Bajos en su afán de poder ir convocado con el Tri. Por su parte, Diego Lainez abandonó el Real Betis en España por la falta de minutos para ir cedido al Sporting Braga de Portugal.

La selección mexicana debutará en Qatar 2022 el próximo 22 de noviembre ante Polonia. Posteriormente enfrentará a Argentina el 26 de ese mes y cerrará la fase de grupos ante Arabia Saudita el día 30.

