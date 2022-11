Horóscopo: qué será de tu semana del 14 al 19 de noviembre de 2022

ARIES

21/3 al 20/4

AMOR. En estado de gracia. Sereno, aunque algo ajeno al entorno. Cuando menos lo espere, un gran romance puede cambiarle por completo la vida.

DINERO. No es tiempo de proyectos faraónicos sino de estabilizarse. Prepárese para iniciar un emprendimiento exitoso.

CLAVE DE LA SEMANA. Quien vuela muy alto corre el riesgo de caer. No exagere.

TAURO

21/4 al 21/5

AMOR. No es momento para para aventurarse en terreno amoroso desconocido. Suerte para superar crisis de pareja. A gusto con familia y amigos.

DINERO. Nada de tratos comerciales con gente muy cercana. Y menos aún que un pariente le preste dinero. Podrá solo.

CLAVE DE LA SEMANA. Todos somos vulnerables. No deje que lo lastimen.

GÉMINIS

22/5 al 21/6

AMOR. Con Venus en signo opuesto tendrá un encuentro que será casi como una señal del cielo. Pasará con éxito diversas pruebas del destino.

DINERO. En el trabajo será usted el que tome las decisiones y también el que cargue con las responsabilidades. Entereza.

CLAVE DE LA SEMANA. Si está en un período de muchos cambios, cuídese del estrés.

CÁNCER

22/6 al 22/7

AMOR. Cuando los problemas parezcan insuperables alguien se ofrece a compartir su carga. Los suyos se desviven por complacerlo. Ganas de compartir.

DINERO. Se abre paso en una dirección inexplorada. Mejoras en sus ingresos y una crisis menor en sus relaciones laborales.

CLAVE DE LA SEMANA. Si nadie le pidió sus consejos, elija callar.

LEO

23/7 al 23/8

AMOR. Que lo urgente no le impida prestar atención a lo importante. Busque momentos para el encuentro aunque tenga exceso de trabajo. Ofrezca su abrazo.

DINERO. Pertenecer tiene sus privilegios… y sus sinsabores. Hágase cargo de las demandas de su grupo laboral.

CLAVE DE LA SEMANA. Que terceros no interfieran. Proteja su intimidad.

VIRGO

24/8 al 23/9

AMOR. Si no pone límites razonables la paz hogareña se derrumba. Sinceramiento entre padres e hijos. La pareja muy unida en todos los frentes.

DINERO. No espere el visto bueno de otras personas, haga lo que su sentido del deber le indique. Cumpla su palabra.

CLAVE DE LA SEMANA. No arriesgue la confianza que tanto le costó ganar.

LIBRA

24/9 al 23/10

AMOR. Demasiado complaciente. Muéstrse firme si pretenden manipularlo. En los romances que lo ayudan a crecer y a crear tendrá mucha entrega.

DINERO. Contratiempos nimios. Alto rendimiento como ejecutivo y seguro de sí frente a todo competidor. Buen pronóstico.

CLAVE DE LA SEMANA. El pesimismo ajeno suele confundir al optimista. Ignórelo.

ESCORPIO

24/10 al 23/11

AMOR. Etapa de transición afectiva. En compañía de sus mejores amigos las penas se hacen más llevaderas. Tendrá con quien reír y lamentarse.

DINERO. Gente que inicia con usted una feroz competencia. Elija sus batallas con sensatez. Mejoran sus condiciones de trabajo.

CLAVE DE LA SEMANA. Vale más un acto que cien palabras. Ponga el corazón en acción.

SAGITARIO

24/11 al 22/12

AMOR. Con Venus y Mercurio en su signo será una de las mejores etapas del año. Estrecha unión en la pareja. Libertad y pasión podrán combinarse.

DINERO. Las finanzas marchan cada vez mejor. Punto final a los problemas de trabajo. Reconocimiento social y protagonismo.

CLAVE DE LA SEMANA. Demuestre su alma de líder. Es tiempo de lucirse a pleno.

CAPRICORNIO

23/12 al 20/01

AMOR: Situaciones poco claras en las que debe reinstaurar un orden. Sabrá llevar sus vínculos de la tensión a la distensión. Con equilibrio.

DINERO. Demoras para los más ansiosos del signo. El secreto está en tener paciencia y ser amable con quienes lo asisten.

CLAVE DE LA SEMANA. Los demás cooperan si les habla de buen modo.

ACUARIO

21/1 al 19/2

AMOR. Encuentros alegres con familiares y amigos del alma. Adorable y apasionado. Los que están en pareja se entregan el uno al otro con intensidad.

DINERO. Diplomático, incluso sabrá tratar con gente que no le cae bien. La falta de orden le puede restar eficacia.

CLAVE DE LA SEMANA. Deje los grandes riesgos de lado y vaya a lo seguro.

PISCIS

20/2 al 20/3

AMOR. Su bio-ritmo indica un tiempo de plenitud física y mental ¡Disfrute en compañía el momento! Novedades para los que están solos y esperan.

DINERO. ¿Complicaciones? Busque nuevas opciones y a mediano plazo agradecerá haber encontrado un camino alternativo.

CLAVE DE LA SEMANA. Estudie bien el terreno si está por hacer grandes cambios.

Por Kirón

Te puede interesar:

– Los mejores días del 2023 para tener citas ardientes, según la astrología

– Por qué el 14 de noviembre será romántico para todos los signos del Zodiaco

– Predicciones de Mhoni Vidente noviembre 2022: quién ganará las elecciones en EE.UU.