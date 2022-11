Donald Trump anunció que se presentará como candidato a la Presidencia en las elecciones de 2024

El expresidente Donald Trump anunció oficialmente el martes desde su residencia en Mar-a-Lago en Florida, su decisión de postularse como candidato a la Presidencia por el Partido Republicano para las elecciones de 2024, el primero de los posibles candidatos republicanos en anunciarlo.

En el anuncio de su candidatura presidencial, “Hace dos años, cuando dejé el cargo, Estados Unidos estaba listo para su edad dorada”, dijo Trump, y luego enumeró los que considera que fueron logros de su mandato.

Trump ha presentado la documentación oficial para postularse a la presidencia en 2024 ante la Comisión Federal de Elecciones para postularse a la presidencia en 2024. Su comité se llama Donald J. Trump for President 2024, según The New York Times.

Trump enfrenta nuevos desafíos como candidato presidencial esta vez, pues tiene varios procesos legales pendientes que pueden entorpecer su avance y posiblemente otros republicanos competirán también por la candidatura a la Presidencia en las próximas elecciones.

El anuncio que el expresidente hizo el martes ocurre dos años después de que los votantes lo destituyeran y eligieran a Joe Biden como presidente de Estados Unidos y una semana después de las elecciones intermedias, cuando los votantes rechazaron a muchos de los candidatos cuidadosamente seleccionados que Trump respaldó en varias contiendas senatoriales fundamentales.

Trump dijo en su red Truth Social el lunes que espera que el martes sea “uno de los días más importantes en la historia de nuestro país”.

Los problemas legales de Donald Trump

Trump ahora enfrenta una investigación criminal federal por su papel en el asalto al Capitolio del 6 de enero.

La fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, está investigando actualmente el presunto intento de Trump de interferir en las elecciones de Georgia de 2020 y ha dicho que espera una decisión sobre los cargos para finales de año.

El Departamento de Justicia también está investigando las circunstancias en las que Trump retuvo documentos clasificados del gobierno en su residencia de Mar-a-Lago y sus intentos de permanecer en el cargo después de las elecciones de 2020.

La fiscal general de Nueva York inició un proceso civil contra Trump que involucra a la Organización Trump.

La Organización Trump enfrenta un juicio penal en Manhattan que, según los fiscales, fue un plan de 15 años para compensar a los altos ejecutivos de la compañía del expresidente Donald Trump “fuera de los libros”, aunque el expresidente no es juzgado en este proceso.

El comité de la Cámara de Representantes que investiga el ataque del 6 de enero ha revelado, con sorprendente detalle, hasta qué punto trabajaron Trump y su equipo para revertir los resultados de las elecciones.