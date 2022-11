Futbolista de Rayados de Monterrey tuvo una relación con la famosa modelo mexicana de OnlyFans, Karely Ruiz

Una de las influencers más famosas de México, Karely Ruiz confesó recientemente en una entrevista que mantuvo una relación con un futbolista del primer equipo de Rayados de Monterrey, aunque la modelo no quiso revelar el nombre de la figura.

Durante una entrevista para el programa de radio La Caminera, la estrella de la plataforma de contenido exclusivo OnlyFans manifestó que ha sido prioridad para ella no relacionarse con personajes famosos. No obstante, contó que terminó siendo conquistada por un futbolista de Rayados de Monterrey.

Ruiz puntualizó que suele mantener contacto con personas reconocidas, pero en un ámbito más laboral donde se puedan desarrollar colaboraciones o algún proyecto. La joven mexicana reconoció que muchas veces han intentado cortejarla, pero ha logrado hacer caso omiso.

Sin embargo, no pudo evitar mantener una relación con un jugador de la Liga MX cuya identidad no quiso revelar. “¿(Te han buscado) para salir? Sí, pero no digo nombres”. Posteriormente Karely comentó entre risas nerviosas su pequeña desliz. “Salí con un futbolista de Monterrey”.

Los locutores del programa intentaron hacer que la modelo revelara la identidad del futbolista, pero no tuvieron éxito. “No, no puedo. Luego me queman a mí”, dijo entre risas.

Karely Ruiz despierta pasiones en el mundo del fútbol

Hace algunas semanas la influencer confesó en una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram que constantemente recibe invitaciones de futbolistas para salir, pero han sido declinadas. “Algunos futbolistas de los equipos regiomontanos me han escrito a través de Instagram y buscaban tener una cita”.

Las pasiones que levanta la joven dentro del mundo del fútbol ocurren en distintos niveles. Hace poco un equipo de fútbol amateur en Nuevo León decidió confeccionar sus informes con una imagen de la modelo en traje de baño.

La fama de la mexicana ha ido en ascenso en sus redes sociales y la plataforma OnlyFans. Incluso recientemente reveló la cantidad de dinero que cobra por asistir a eventos privados. Entre $5,000 y 7,500 dólares por 20 minutos.

Karely Ruiz cuenta con casi siete millones de seguidores y más de 185,000 en OnlyFans. Se estima que sus ganancias al mes ascienden a los $100,000 dólares, lo que supondría más de un millón de dólares al año.

Te puede interesar:

·Un equipo de fútbol amateur utiliza en su playera una foto en bikini de la modelo de OnlyFans, Karely Ruiz

·Reconocida modelo chilena de OnlyFans busca a un hincha del Club América para hacer un trío y consolarlo tras la eliminación ante Toluca

·Modelo venezolana triunfa en OnlyFans y demuestra su amor al Club América

**