AMLO encabezará marcha en defensa de reforma electoral y por su cuarto informe de Gobierno

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, convocó a los mexicanos a marchar el próximo domingo 27 de noviembre de 2022 en defensa de su propuesta de reforma constitucional en materia electoral.

“Ando viendo, sin violar la Constitución. Ya les dije qué cosas no se pueden, pero si hay posibilidades de reformar la ley electoral, la secundaria, para avanzar en la democracia. Y llamo a todos los mexicanos a defender la democracia y a que se siga defendiendo la iniciativa de reforma constitucional para que quede constancia de que están actuando de manera anti democrática si se rechaza la reforma constitucional”, dijo.

“Ayer dije o antier que vamos a dar un informe el día primero, ya lo había yo dicho, ayer mismo empecé a recoger opiniones y como lo nuestro tiene que ver con el mandar obedeciendo, la gente quiere que marchemos el 27 (de noviembre), un domingo, porque me plantearon por qué el jueves (1 de diciembre), es día laboral, queremos ir muchos, entonces va a haber una marcha, además, como no cuentan bien, el Reforma (diario mexicano) va a tener la posibilidad de llamar de nuevo a sus notarios públicos y alfileres, cuántos vamos a ser (en la marcha)”, adelantó.

Tras hacer el llamado a los mexicanos a defender su reforma constitucional electoral y adelantar su informe por sus cuatro años de gobierno -que pasaría del jueves 1 de diciembre al domingo 27 de noviembre de 2022-, el presidente mexicano aseguró que será él mismo quien encabezará la marcha que se realizará por la mañana del domingo del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México.

“La voy a encabezar, del Ángel de la Independencia al Zócalo, el domingo 27, vamos a empezar a reunir a las 9:00 para que no nos dé mucho el sol, pero desde el Ángel, yo voy a marchar”, precisó.

“El informe, cuatro años de transformación, para ver si también la gente está contenta con la transformación si vamos bien… Es que íbamos a hacer de todas maneras el informe, pero ayuda la marcha, además ya me estoy aburgüesando”, comentó.

El anuncio de esta movilización que encabezará López Obrador surge en respuesta a la “Marcha por la Democracia” y en defensa del INE realizada el pasado domingo 13 de noviembre por organizaciones civiles, partidos políticos y opositores a su Gobierno.

“El día primero, que son los cuatro años (de Gobierno) es jueves (1 de diciembre), entonces pues muchos quieren venir de todo el país a participar, que este es un movimiento de millones de mujeres de hombres libres conscientes, es un proceso de transformación, entonces no es un movimiento de un solo hombre, de los dirigentes ya lo dije, es un movimiento auténticamente popular”, comentó.

“Llegamos y se informa en el Zócalo, ya no a las 5, porque tiene que ser temprano, porque es domingo, ya no es el primero, pero bueno es que del 27 al primero son cuatro días, uno nada más la marcha y el informe, ¿van a ir?, bueno, ya está”, preguntó.

López Obrador dijo que su insistencia de reformar la constitución en materia electoral es para evitar que continúen los fraudes electorales en el país. Puso de ejemplo el presunto fraude de 2006 donde dijo, de no haber ocurrido, se hubiera evitado desatar la guerra contra el narcotráfico y la violencia durante el sexenio del entonces presidente Felipe Calderón.

Asimismo, el jefe del ejecutivo mexicano deploró los señalamientos del expresidente panista Vicente Fox quien dijo, durante la pasada marcha en defensa del INE, que Andrés Manuel López Obrador buscaba reelegirse.

“No hay argumentos para decir que se trata de que el Gobierno controle las elecciones, todas esas mentiras de que es para reelegirme, imagínense Fox (Vicente Forx, expresidente de México) diciendo que si yo aparezco en la boleta yo me voy a enfrentar, ¡uyy qué miedo!”, expresó.

“Fíjense la mala fe o el desconocimiento para no decir ignorancia, ¿cómo no va a saber él (Vicente Fox) que no puede enviarse una iniciativa en donde no se diga de que se permite la reelección?, o sea es mala fe, lo menos, entonces hay que seguir planteando de que son muchos los 500 diputados que no deben de haber diputados de lista plurinominales, que los debe de elegir el pueblo a todos los representantes populares que debe haber gente confiable, honesta, íntegra, en el Consejo del INE, en el Tribunal Electoral, gente incorruptible, autónoma, con criterio, con convicciones no achichincles, empleados de la oligarquía, gentes sin escrúpulos morales, todo lo que a sucedido y sigue pasando y que además no debe de costar tanto organizar las elecciones, ¿por qué 20 mil millones de pesos?”, argumentó.

La reforma constitucional del mandatario mexicano plantea: cambiar el nombre de Instituto Nacional Electoral (INE) por el de Instituto Nacional Electoral y de Consultas (INEC), mismo que seguirá siendo autónomo; los consejeros del nuevo INEC así como los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) serán propuestos por los tres poderes de la Unión y elegidos por voto popular en elecciones abiertas además de que sus sueldos no serán superiores a los del presidente de México como actualmente ocurre.

También propone reducir de 500 a 300 los diputados, es decir se eliminarían los llamados diputados plurinominales; bajar los recursos que se otorgan a los partidos políticos; se descarta la reelección del presidente de México, entre otras medidas.

