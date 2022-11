“No me la creo”: Alexis Vega reacciona a la publicación de FIFA de los mejores “10” del continente, donde aparece junto a Messi y Neymar

Alexis Vega fue el jugador elegido para llevar el dorsal 10 en la camiseta y cargar con el peso que esto representa dentro del Tri. Días después de la noticia, la cuenta oficial en español de la Copa del Mundo de la FIFA en Twitter publicó una encuesta sobre cuál será el mejor “10” de América en el Mundial de Qatar y colocó su imagen como ejemplo, junto a la de Messi, Neymar y Giorgian de Arrascaeta.

Esta publicación desató controversia y muchas críticas para el mexicano desde distintos puntos del continente; sin embargo, el artillero lo tomó por el lado positivo y declaró para él es un cumplido, ya que es como un sueño que lo hayan puesto a la par de estos grandes astros del balompié.

¿Cuál será el mejor 🔟 de América en la Copa Mundial? pic.twitter.com/8WGr6c624j — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 12, 2022

“Todavía no me la creo, por ahí vi algunas publicaciones donde sale Neymar, Messi, jugadores de mucha calidad y ver mi foto al lado de ellos es un sueño que estoy viviendo. Todavía no me la creo, estamos a nada, a horas de iniciar una Copa del Mundo y voy a representar a mi país de la mejor manera”, manifestó en una entrevista para la FIFA.

El jugador de Chivas, quien disputará su primer Mundial, aprovechó para contar la experiencia que le han aportado jugadores que ya conocen bien este torneo, como Andrés Guardado y Memo Ochoa, quienes están a punto de jugar su quinta Copa del Mundo.

“Me motiva mucho saber que todos podemos lograr cosas importantes, ellos desde muy chicos han representado a un país entero, ahora que les han entregado los reconocimientos por sus cinco mundiales, Andrés como el jugador con más partidos jugados con selección para mí es una gran motivación poder aprender todo lo que nos han enseñado”, agregó.

Alexis Vega 🇲🇽 #OnTheRise 📈



El joven mexicano de 24 años va por su primera aparición en Copa del Mundo y quiere brillar con @miseleccionmx ✨



Perfil 🔗 https://t.co/hbKt6Fw5x9 pic.twitter.com/crx29As3sR — Concacaf (@Concacaf) November 21, 2022

Alexis Vega sueña con llevar a México al quinto partido

Finalmente, Vega recalcó que el objetivo para él está muy claro: hacer historia junto con el equipo y alcanzar el anhelado quinto partido, que se traduce en llegar a cuartos de final.

“Trascender, hacer historia con mi país, sabemos que el quinto partido lo traemos en la mente, no pienso en otra cosa, ni trascender yo solo, quiero hacer un buen mundial junto a mis compañeros y que toda la gente nos recuerde por este gran mundial”, concluyó.

