Ahora Ucrania pide a civiles evacuar ante el peligro del invierno

Las autoridades ucranianas pidieron a los civiles de las regiones de Jersón y Mykolaiv, buscar sitios más seguros para protegerse del próximo invierno boreal, temiendo que la falta de electricidad, calor y agua debido a los bombardeos rusos haga que las condiciones de vida sean demasiado difíciles.

En tanto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) coincidió en advertir que millones de personas se enfrentan a un invierno con “peligro de muerte” en Ucrania.

Las autoridades ucranianas instaron a los residentes de las dos regiones del sur, que las fuerzas rusas han bombardeado durante meses, para que se trasladen a zonas más seguras en el centro y el oeste del país.

Winter in Ukraine: people’s health cannot be held hostage

