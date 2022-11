Día 3 del Mundial de Qatar 2022: resultados, posiciones y goles del 22 de noviembre

Este martes 22 de noviembre se llevó a cabo la tercera jornada del Mundial de Qatar 2022, la cual inició con sorpresa. El combinado de Arabia Saudita propinó una histórica derrota a la selección argentina de Lionel Messi por marcador de 1-2.

La Albiceleste consiguió un tanto tempranero desde los once pasos gracias a Messi y convirtió otros tres goles que serían anulados por fuera de juego. Arabia Saudita supo resistir y se llevó el encuentro.

MESSI SCORES HIS FIRST GOAL OF THE 2022 FIFA WORLD CUP 🎯 pic.twitter.com/Aew5QiCJTr

En el segundo partido del día, Dinamarca y Túnez no se hicieron daño y empataron a cero en un encuentro que tuvo mucho dinamismo y varias ocasiones.

Denmark and Tunisia battled it out in their opening match of the 2022 #FIFAWorldCup Catch the action in our 90' in 90" highlights ⬇️ pic.twitter.com/eMNfyCKXtu

Posteriormente, México haría su debut oficial ante la Polonia de Robert Lewandowski en un duelo que no tuvo muchas acciones ofensivas y Guillermo Memo Ochoa fue elegido mejor jugador por detener un penalti al delantero polaco.

Mexico and Poland went back and forth with one amazing save after another in their opening match of the 2022 FIFA World Cup 🇲🇽🇵🇱 Recap all the action in our 90' in 90" highlights ⬇️ pic.twitter.com/IvTarATK9U

La jornada cerraría con seis goles entre Francia y Australia. Los galos comenzaron perdiendo y fueron dominados en los primeros minutos, pero cuando el encuentro se asentó, terminaron goleando 4-1.

GIROUD 🔥 He scores his 50th goal for France and puts Les Bleus out in front! pic.twitter.com/MDzBWoDJOI

MBAPPE SCORES HIS FIRST GOAL OF THE 2022 FIFA WORLD CUP 🔥🇫🇷 France takes a 3-1 lead pic.twitter.com/MxShrtsNTE — FOX Soccer (@FOXSoccer) November 22, 2022

OLIVIER GIROUD 🔥 With this goal he ties Thierry Henry for the most goals in France men's national team history 👏👏 pic.twitter.com/3GOz3FqUrF — FOX Soccer (@FOXSoccer) November 22, 2022

Grupo A: Ecuador y Países Bajos empatan en la primera posición. Senegal es tercera igualando con 0 puntos ante la anfitriona Qatar.

Grupo B: Inglaterra es líder solitario con tres unidades, Gales segundo con un punto, Estados Unidos tercero con una unidad e Irán colista sin sumar aun.

Grupo C: Liderado por Arabia Saudita con tres puntos. Le sigue Polonia con uno al igual que México y Argentina es colista con cero unidades.

Grupo D: Francia en primera posición con tres puntos, Dinamarca uno igualado con Túnez y Australia de colista.

Próximos partidos

Grupo A

Países Bajos vs. Qatar – 29 de noviembre – 10:00 a.m. (EE. UU.)

Ecuador vs. Senegal – 29 de noviembre – 10:00 a.m. (EE. UU.)

Grupo B

Inglaterra vs. Estados Unidos – 25 de noviembre – 14:00 p.m. (EE. UU.)

Gales vs. Irán – 25 de noviembre – 5:00 a.m. (EE. UU.)

Gales vs. Inglaterra – 29 de noviembre – 14:00 p.m. (EE. UU.)

Irán vs. Estados Unidos – 29 de noviembre – 14:00 p.m. (EE.UU.)

Grupo C

Argentina vs. México – 26 de noviembre – 14:00 p.m. (EE. UU.)

Polonia vs. Arabia Saudita – 26 de noviembre – 8:00 a.m. (EE. UU.)

Polonia vs. Argentina – 30 de noviembre – 14:00 p.m. (EE. UU.)

Arabia Saudita vs. México – 3 de noviembre – 14:00 p.m. (EE. UU.)

Grupo D

Francia vs. Dinamarca – 26 de noviembre – 11:00 a.m. (EE. UU.)

Túnez vs. Australia – 26 de noviembre – 5:00 a.m. (EE. UU.)

Túnez vs. Francia – 30 de noviembre – 10:00 a.m. (EE. UU.)

Australia vs. Dinamarca – 30 de noviembre – 10:00 a.m. (EE. UU.)

Grupo E

España vs. Costa Rica – 23 de noviembre – 11:00 a.m. (EE. UU.)

Alemania vs. Japón – 23 de noviembre – 11:00 a.m. (EE. UU.)

España vs. Alemania – 27 de noviembre – 14:00 p.m. (EE. UU.)

Japón vs. Costa Rica – 27 de noviembre – 5:00 a.m. (EE. UU.)

Japón vs. España – 1 de diciembre – 14:00 p.m. (EE. UU.)

Costa Rica vs. Alemania – 1 de diciembre – 14:00 (EE. UU.)

Grupo F

Bélgica vs. Canadá – 23 de noviembre – 14:00 p.m. (EE. UU.)

Marruecos vs. Croacia – 23 de noviembre – 5:00 a.m. (EE. UU.)

Bélgica vs. Marruecos – 27 de noviembre – 8:00 a.m. (EE. UU.)

Croacia vs. Canadá – 27 de noviembre – 11:00 a.m. (EE. UU.)

Croacia vs. Bélgica – 1 de diciembre – 10:00 a.m. (EE. UU.)

Canadá vs. Marruecos – 1 de diciembre – 10:00 a.m. (EE. UU.)

Grupo G

Brasil vs. Serbia – 24 de noviembre – 14:00 p.m. (EE. UU.)

Suiza vs. Camerún – 24 de noviembre – 5:00 a.m. (EE. UU.)

Brasil vs. Suiza – 28 de noviembre – 11:00 a.m. (EE. UU.)

Camerún vs. Serbia – 28 de noviembre – 5:00 a.m. (EE. UU.)

Camerún vs. Brasil – 2 de diciembre – 14:00 p.m. (EE. UU.)

Serbia vs. Suiza – 2 de diciembre – 14:00 p.m. (EE. UU.)

Grupo H

Portugal vs. Ghana – 24 de noviembre – 11:00 a.m. (EE. UU.)

Uruguay vs. Corea del Sur – 24 de noviembre – 8:00 a.m. (EE. UU.)

Portugal vs. Uruguay – 28 de noviembre – 14:00 p.m. (EE. UU.)

Corea del Sur vs. Ghana – 28 de noviembre – 8:00 a.m. (EE. UU.)

Corea del Sur vs. Portugal – 2 de diciembre – 10:00 a.m. (EE. UU.)

Ghana vs. Uruguay – 2 de diciembre – 10:00 a.m. (EE. UU.)

¿Dónde ver los partidos?