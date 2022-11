En qué situaciones debes usar la bocina del auto y cuándo no

Los vehículos son fabricados con diversos elementos de alerta y seguridad que salvan vidas por muy simples que parezcan. Ejemplo de ello es la bocina colocada detrás del volante, la cual perfectamente puede advertir a terceros fuera del auto de posibles situaciones de peligro.

Sin embargo, muchas personas tienen a usarla en exceso, cayendo pesado en la carretera, generando ruidos innecesarios y creando caos, aunque no lo parezca. Otros optan por emplearla para uso personal en ciertas situaciones, cosa que no debería hacerse. Por ello, conoce qué situaciones son idóneas para usarla, así como saber cuándo no tendrías que recurrir a ella.

La bocina del volante: cuándo usarla

Si te encuentras esperando el cambio de luz de semáforo, el cual ya ha llegado al verde pero el auto de adelante no avanza, un pequeño “bip” alertará a la persona que está al frente para darse cuenta de la situación, no retrasar el tráfico y continuar su camino.

Por otro lado, también podrás usarla para advertir a un peatón que se encuentre en situaciones de peligro, como la explicada en párrafos anteriores. Si corre el riesgo de ser atropellado por no respetar las normas de tránsito o sea cual sea el escenario, no dudes en usarla.

Tocar la bocina para advertir a conductores sobre un posible choque también es una de las razones para su uso. Bien sea en una calle cruzada o avenida, tócala para alertar a quienes estar alrededor de ti.

Otra de las razones más comunes para hacer uso de la bocina es cuando un animal se cruza en nuestro camino sin quitarse del medio. Allí, un pequeño “bip” podría asustarlo para que se retire de la vía, no sea atropellado y puedas continuar tu camino.

La bocina del volante: Cuándo no usarla

Estás en tu auto con varias personas y deseas llamar la atención de alguien recurriendo a la bocina. No deberías hacer esta acción dado que podrías confudir a otros vehículos en la vía. Por otro lado, durante fuerte tráfico también suele utilizarse en señal de rabia o molestia, evita hacerlo dado que la vía no se movilizará más rápido por ser más insistente con la bocina, de seguro sucede algo más adelante de lo que no puedes percatar en ese instante.

