Thanksgiving 2022: qué tiendas estarán cerradas y cuáles abiertas este jueves y viernes

Thanksgiving es una fecha para reunirse con la familia, agradecer y, para miles de familias, para hacer compras con precios rebajados; sin embargo, este año, algunas cosas pueden cambiar y es por eso que te decimos qué tiendas estarán abiertas o cerradas este jueves y viernes.

Las compras de Thanksgiving y de Black Friday fueron durante muchos años una tradición para millones de familias en Estados Unidos, pues los minoristas en todo el país esperaban a estas fechas para lanzar grandes descuentos.

Sin embargo, ahora son los propios minoristas los que han preferido adelantar sus ofertas y distribuirlas en los meses previos a Thanksgiving, para aprovecharlas durante más tiempo.

Esto les ha permitido a grandes tiendas como Walmart optar por cerrar en Thanksgiving y dar un poco de descanso a sus empleados, una tendencia que se incrementó durante la pandemia, pero que también tiene un trasfondo de negocios.

Otros minoristas han enfrentado problemas con el inventario en sus bodegas, pues la inflación alejó a sus clientes de ciertos productos que fueron muy buscados durante los meses de pandemia, el resultado fue un exceso de mercancías.

Esto provocó que tiendas como Walmart y Target adelantaran sus ofertas de Thanksgiving y buscaran sacar todo el inventario en exceso que tenían, con el objetivo de arrancar la temporada de fin de año, lo más ligero posible.

En medio de esto, algunas tiendas han optado por cerrar en estas fechas, aunque otras siguen abiertas para los compradores de última hora, según un listado elaborado por The Washington Post.

Tiendas que abrirán en Thanksgiving 2022

Supermercados y de descuento, así como farmacias, encabezan la lista de tiendas que abrirán en Thanksgiving.

– Acme

– Big Lots

– CVS

– Dollar General

– Dollar Tree

– Family Dollar

– Giant

– Kroger

– Meijer

– Safeway

– Sprouts

– Walgreens

– Wegmans

– Whole Foods

Tiendas que cerrarán en Thanksgiving 2022

La tendencia a cerrar ha alcanzado a grandes minoristas de comestibles, almacenes de departamentos y tiendas especializadas.

– Aldi

– BJ’s Wholesale Club

– Costco

– Publix

– Sam’s Club

– Target

– Trader Joe’s

– Walmart

– Nordstrom

– Kohl’s

– Bloomingdale’s

– Dillard’s

– Macy’s

– J.C. Penney

– Marshalls

– Neiman Marcus

– Saks Fifth Avenue

– TJ Maxx

– Apple Store

– Bed Bath & Beyond

– Best Buy

– Dick’s Sporting Goods

– The Home Depot

– Ikea

– Lowe’s

– Petco

– PetSmart

– Sephora

– Ulta

Horarios de las principales tiendas en Black Friday 2022

El gran día de las compras empieza temprano en muchas tiendas. Aunque se conocen los horarios generales, la recomendación es siempre revisar los horarios locales de tu ciudad.

– Abren a las 5:00 de la mañana: Best Buy, Kohl’s y J.C. Penney

– Abren a las 6:00 de la mañana: Walmart, Bed Bath & Beyond, The Home Depot, Dick’s Sporting Goods, – Lowe’s, Ulta, Macy’s y Big Lots.

– Abren a las 7:00 de la mañana: Target, Marshalls y TJ Maxx.

– Abre a las 8:00 de la mañana: Apple Store

– Abren a las 9:00 de la mañana: Nordstrom, Sephora y Costco

