Aficionado en Qatar 2022 asegura que ‘Tata’ Martino no podrá regresar a dirigir en Argentina si echa a la Albiceleste de la Copa del Mundo

Un duelo de alto impacto se vivirá en Qatar dentro de pocas horas, pues Argentina jugará ante la Selección de México en la tarde de este sábado en el Estadio Lusail, un juego clave, pues si México gana echará del Mundial Qatar 2022 a la Selección Argentina de Lionel Messi.

Como resultado, gracias al equipo presente en las inmediaciones del estadio, pudimos conocer el pensar de algunos argentinos e incluso mexicano, pero lo más resaltante es que uno de los hinchas de la albiceleste presente en suelo qatarí aseguró que si Gerardo ‘Tata’ Martino echa a Argentina no podrá regresar a dirigir en su país de origen.

El mismo fue en el FIFA Fan Festival, en donde se le preguntó a varias personas en dicho evento organizado antes de cada encuentro sus impresiones y tras ser cuestionado sobre la curiosidad de ver a uno de sus ex seleccionadores y de su nacionalidad.

Al ser cuestionado, el fanático que portaba la playera de Argentina explicó como consideraba que si ‘Tata’ echa a su combinado no podrá regresar a dirigir a ningún equipo dentro del país sudamericano.

“Si él es un profesional va a tener que cumplir con su función, después el problema será cuando vuelva a Argentina, ya no podrá dirigir nada más en Argentina”, dijo el seguidor del conjunto que perdió su primer duelo en Qatar 2022 ante Arabia Saudita.

Además, también se puede ver como muchos seguidores del cuadro argentino están fuera del donde se jugarán los 90 minutos claves para ambos combinados alentando con cánticos, costumbre a la que los hinchas argentinos nos tiene acostumbrado ya.

