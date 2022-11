¡Preocupante! Eduin Caz de Grupo Firme se sinceró sobre el difícil momento que vive

Grupo Firme continúa con la gira “Enfiestados y amanecidos” recorriendo Estados Unidos y siguen cautivando a la gente con su espectáculo, y aunque fueron catalogados como los más cotizados del momento, recientemente sufrieron el desaire por parte de algunos de los asistentes a la NFL México, quienes abuchearon a los representantes del regional mexicano.

Eduin Caz salió en defensa de sus amigos y declaró que está consciente de que su trabajo no puede ser del agrado de todos, pero también subrayó que cuentan con millones de personas que pagarían miles de dólares por asistir a un evento de los originarios de Sinaloa y Tijuana.

El líder y primera voz del conjunto grupero también ha dado de qué hablar después de dar a conocer que no está atravesando por un buen momento de salud, pues en un video en su cuenta oficial en Instagram dijo que se había encontrado una bola en la papada y asegura que está muy cerca de su garganta, pero a pesar de eso va salir a cantarle a la gente.

“Pues no, no es papada, es una bola que me duele bien culero”, dice la estrella mientras se toca la parte en la que se encuentra la inflamación y les muestra a sus seguidores una cara de preocupación.

Eduin Caz de Grupo Firme

Eduin Caz se declaró una persona muy positiva y ahora puntualizó que todo lo “malo” que le ha pasado en estos últimos días es porque llegarán cosas mejores, el grupero escribió una teoría en la que siempre piensa cuando las cosas no resultan como quiere.

Cuando me pasan muchas cosas negativas juntas. Siempre pienso que estoy cerrando un ciclo y siempre le miro el lado positivo. ¿Cuál es? Simple y sencillamente pienso que el que cerró se terminó por lo cual lo malo tiene que salir y el que comienza viene mejor. Entonces si me fue bien en el pasado, en el que sigue o está por comenzar me va a ir super increíble, así que todo positivo familia” EDUIN CAZ

Ha dado a conocer en varios momentos que durante las temporadas del año en las que hace frío siempre tiene que cuidarse, pues es propenso a sufrir enfermedades respiratorias, y de no ser así es necesario que se le apliquen algunos procedimientos para mejorar su salud para que pueda salir a darlo todo en escena.

