Chiquis Rivera hizo con sus propias manos un regalo a Jacqie Rivera por su cumpleaños

Y antes de que finalice el mes de noviembre, la familia Rivera está de fiesta y es que Jacqie Rivera celebra su cumpleaños número 33, por lo que su hermana Chiquis Rivera no dudó en sorprenderla con un regalo especial hecho con sus propias manos. Mismo que llevó a las lágrimas a muchos de sus fans y de los de Jenni Rivera también.

Chiquis dejó salir uno de sus talentos ocultos para agasajar a su hermana Jacqie en esta fecha tan especial. A través de Instagram, la Abeja Reina compartió con sus seguidores detalle a detalle el proceso de cómo logró dar con el regalo ideal para su hermana que le sigue: una bolsa de jean hecho por ella misma.

“Te amo hermana… y haría cualquier cosa por verte sonreír. Recuerda, eres un rayo de sol en este mundo. No dejes que NADIE te impida brillar con la luz que Dios te ha dado. Tu hermana (yo) siempre haré todo lo posible para guiarte, protegerte y servirte”, es el texto que usó Chiquis Rivera para acompañar el emotivo material audiovisual que hizo que los fans admitieran que llegaron hasta las lágrimas.

En esta recopilación de imágenes también aparece la reacción de Jacqie Rivera al recibir el obsequio que su hermana había guardado en una bolsa Balenciaga y una caja Dior, pero que terminó siendo un diseño de su propia creación. Además, Chiquis compartió el proceso.

Por supuesto, los comentarios no se hicieron esperar. Sus seguidores la felicitaron por haber sorprendido a su hermana con este detalle que hizo con sus propias manos: “Eres demasiado dulce”, “Esto es mejor que Dior”, “Fue genial porque lo hiciste con el corazón”.

Por su parte, Jacquie compartió en su perfil de Instagram un largo video en el que reveló otra de las sorpresas que recibió. Una agrupación de mariachis con la que ella misma cantó y deleitó a los seguidores con su interpretación. View this post on Instagram A post shared by Jacqie Rivera (@jacqierivera)

Sus seguidores y los de la recordada Diva de La Banda e importante exponente de regional mexicano, Jenni Rivera, no tardaron en felicitarla por su cumpleaños y por su talento. Además la invitaron a que no desaproveche la más grandiosa herencia que le dejó su madre: su voz. Por lo que la alentaron para que sea la próxima en grabar un disco y así los pasos de su exitosa hermana y ganadora de dos Latin Grammy, Chiquis Rivera. View this post on Instagram A post shared by Jacqie Rivera (@jacqierivera)

