Cazzu se disculpa por burlarse de la selección mexicana: “jamás los ofendería”

El Mundial Qatar es uno de los eventos deportivos más esperados de este 2022, es por ello que todas las personas a nivel internacional están al tanto de sus partidos y más si es uno importante como lo es el de la Selección de México ante Argentina.

Una de estas personas fue Cazzu, cantante argentina que está realizando conciertos en México en estos momentos, y tras el partido mencionado la artista tuvo declaraciones que no fueron bien recibidas por los presentes.

“¿Están tristes porque perdieron, ¿no?”, dijo la cantante, ganándose abucheos, en el concierto realizado en México, comentario que generó respuestas negativa para la artista que intentó calmar los ánimos con otros comentarios como “aguante México” o “el que no aguanta la selección de México, no salta” y “los mexicanos orgullosos de México van a saltar”, pero no tuvo la respuesta que esperaba en el Flow Fest.

Ahora, tras todo este torbellino generado, aprovechó la noche del martes 29, en el concierto que la intérprete de Mucha data tuvo en el Auditorio GNP de Puebla para hablar de lo sucedido y enfatizar que “jamás los ofendería”.

“Estoy impresionada por ustedes porque a pesar de ser mi primer show, hay mucha gente. Quiero decirles que jamás los ofendería. Así como ustedes se sienten cuando alguien habla mal de ustedes en su día normal y se les rompe el corazoncito, me pasa igual… Espero con estas canciones yo pueda devolverles todo el amor que me dan ustedes”, dijo la artista.

#Cazzu pide disculpas a mexicanos por burlarse de su derrota contra Argentina #DePrimeraMano👌: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/l1h5PyEDWB— De Primera Mano (@deprimeramano) November 30, 2022

También te puede interesar

–Selección de Bélgica no pasa del empate ante Croacia y queda eliminada de la Copa del Mundo Qatar 2022

–“No cumplimos el primer objetivo”: Yon de Luisa reconoce el fracaso de la Selección de México y entrarán en un “etapa de análisis”

–Gerardo ‘Tata’ Martino reconoce el gran fracaso de la Selección de México y anuncia su salida de El Tri

–Mundial Qatar 2022 ya tiene cuatro cruces confirmados para los octavos de final