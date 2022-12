Elon Musk cree que el chip cerebral de Neuralink podría empezar pruebas en humanos en unos seis meses

Elon Musk anunció que espera que próximamente inicien las primeras pruebas en humanos de los chips cerebrales desarrollados por Neuralink, una de sus empresas que viene trabajando en este tipo de tecnología desde hace años.

El multimillonario dijo que las pruebas podrían iniciar en unos seis meses, no obstante, esta no es la primera oportunidad en la que Musk plantea una fecha que Neuralink no es capaz de cumplir.

“Creo que hemos presentado la mayor parte de nuestra documentación a la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.) y estimamos que probablemente en unos seis meses deberíamos poder tener nuestro primer Neuralink en un humano”, dijo el empresario.

Destacó que quieren ser muy cuidadosos en cuanto a que el primer implante en seres humanos sea todo un éxito, por lo que han extremado las precauciones para que este funcione a la perfección antes de implantarlo en una persona.

El objetivo de estos chips es mejorar la capacidad de personas con problemas motrices o de visión, de manera tal que el chip lo ayude bien sea a moverse o ver de manera correcta. Musk ha señalado que con estos chips es posible ayudar a personas que presenten problemas en su médula espinal a poder volver a caminar.

“En un principio, habilitaríamos a alguien que casi no tiene capacidad para manejar sus músculos y le permitiríamos manejar su teléfono más rápido que alguien que tiene manos que funcionan”, expresó Musk.

Elon Musk reconoció que es posible que los usuarios consideren en un primer momento que el avance de esta tecnología es particularmente lento. No obstante, esto es perfectamente normal y una vez que esté más desarrollado los avances se producirán mucho más rápido.

Añadió que tiene confianza en que serán capaz de darle visión a aquellas personas que nacieron sin capacidad visual, algo que hasta ahora es completamente imposible.

Según Musk el próximo paso luego de que se compruebe la utilidad de los chips de Neuralink será desarrollar chips que le permitan a las personas controlar dispositivos electrónicos avanzados tan solo con su cerebro.

Queda por ver si estos ambiciosos planes de Elon Musk pueden llegar a concretarse pues estos chips han avanzado a un ritmo mucho más lento de lo que se esperaba. Muestra de ello es que Musk creía que para el año 2020 ya habrían iniciado las pruebas en humanos.

