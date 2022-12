Biden propone a Carolina del Sur como el primero en elegir al candidato demócrata en primarias presidenciales

El Partido Demócrata de Estados Unidos está trabajando para que Iowa deje de ser el primer estado del país que vote durante el proceso de primarias para elegir candidato a la presidencia cada cuatro años, poniendo así fin a una larga tradición. El presidente Joe Biden sugirió que Carolina del Sur fuera el primero y después Nevada.

El presidente Joe Biden consideran que Iowa es un estado con una proporción de población blanca demasiado alta y que por tanto no representa la diversidad de los EE.UU. así que entre sus planes es pasar en primer lugar para las votaciones demócratas a Carolina del Sur, un estado que alberga más población afroamericana.

Dentro del plan de Biden en la reorganización del calendario electoral es elevar a Georgia y Michigan que tienen un electorado más diverso. Nevada sería el segundo estado y el cual cuenta con una gran presencia hispana entre su población.

El presidente Joe Biden envió una carta al Comité Nacional Demócrata (DNC) en donde hizo las sugerencias y explicando los motivos que lo orillan a realizar este cambio dejando a Iowa fuera de ser el primer lugar que había ocupado por 50 años.

“Durante décadas, los votantes negros en particular han sido la columna vertebral del Partido Demócrata, pero se han visto relegados al final del proceso primario temprano”, escribió Joe Biden en una carta fechada el 1° de diciembre.

“Dependemos de estos votantes en las elecciones, pero no hemos reconocido su importancia en nuestro calendario de nominaciones. Es hora de dejar de dar por sentado a estos votantes, y es hora de darles una voz más alta y temprana en el proceso”, detalló el primer mandatario.

Por su lado, los republicanos hasta el momento continuarán con el mismo esquema dejando a Iowa como el primer estado en votar en las primarias republicanas, aprovechando que en los últimos años este estado se ha inclinado más hacia posiciones conservadoras.

Iowa y New Hampshire han sido durante décadas los primeros estado en votar en el proceso de primarias de ambos partidos, lo que les confiere una proyección mediática sin parangón, y hace que los candidatos dediquen enormes cantidades de dinero y de tiempo a hacer campaña en esos estados.

Scott Brennan, miembro del Comité de Reglas y Estatutos del Comité Nacional Demócrata de Iowa, confirmó los cambios propuestos tras una reunión en privado. Aunque dejó en claro que, “estas son solo recomendaciones y continuaremos luchando por el lugar de Iowa en el proceso de nominación”.

El presidente del Partido Demócrata de New Hampshire, Ray Buckley dijo a USA Today que no están en el DNC quitarles ser los primeros en las votaciones primarias.

“El DNC no le dio a New Hampshire la primera primaria en la nación y no es de ellos para quitársela. Esta noticia es obviamente decepcionante, pero celebraremos nuestra primaria primero. Hemos sobrevivido intentos pasados ​​durante décadas y sobreviviremos a este”, señaló Buckley.

Tradicionalmente se considera que ganar en Iowa o en New Hampshire puede impulsar significativamente las posibilidades de un candidato, aunque cabe mencionar que Biden no ganó en ninguno de esos estados en 2020 y Donald Trump solo en New Hampshire en 2016.

Te puede interesar:

*Biden está dispuesto a reunir con Putin para terminar guerra en Ucrania

*Detalles de la Cena de Estado en la Casa Blanca que Biden ofrece a Macron

*El presidente Joe Biden celebra el triunfo de Estados Unidos en el Mundial