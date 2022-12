¿Qué es mejor para el dolor de cabeza: el acetaminofeno o el ibuprofeno?

By Pang-Chieh Ho

¿Eres de los que toman acetaminofeno o ibuprofeno? En nuestra encuesta en Twitter, el 48.7% de los participantes dijo que tomaba ibuprofeno cuando tenía dolor de cabeza, mientras que el 25.6% votó por el acetaminofeno. Pero, ¿cuál es más eficaz para tratar el dolor de cabeza?

Hay un par de medicamentos de venta libre que puedes tomar si sufres ocasionalmente dolores de cabeza por tensión. El acetaminofeno (normalmente conocido por su nombre comercial, Tylenol) y el ibuprofeno (vendido bajo las marcas Advil y Motrin) fueron las dos opciones más populares por un amplio margen para las personas que participaron en nuestras encuestas en redes sociales.

¿Cómo decidir entre los dos? ¿Es uno más eficaz que el otro? Esto es lo que dicen los expertos.

Aunque ambos son eficaces para tratar las cefaleas de tipo tensional, algunos estudios demuestran que el ibuprofeno puede ser más eficaz que el acetaminofeno para tratar esta dolencia, dice Lauren Natbony, MD, FAHS, de la Escuela de Medicina Icahn del Monte Sinaí de Nueva York.

En un estudio, los pacientes que tomaron 400 mg de ibuprofeno tuvieron un alivio del dolor mejor y más rápido que los que tomaron 1,000 mg de acetaminofeno.

Aun así, muchos médicos creen que las pruebas no son lo suficientemente concluyentes como para decir que el ibuprofeno es siempre superior al acetaminofeno para tratar las cefaleas tensionales. En cambio, hay que tener en cuenta los síntomas del dolor de cabeza que se tiene para decidir qué medicamento tomar.

Por ejemplo, las personas con dolor o tensión en el cuello pueden conseguir mejores resultados con el ibuprofeno, ya que tiene efectos antiinflamatorios que pueden ayudar a aliviar parte de esa tensión, dice Huma Sheikh, MD, profesora adjunta de Mt. Sinai Beth Israel, un hospital universitario de Nueva York.

También hay que tener en cuenta los posibles problemas de seguridad. Con el acetaminofeno, tomar demasiado puede dañar el hígado, por lo que es importante tomar la dosis mínima efectiva. Lo más seguro es limitarla a 3,000 mg y nunca superar los 4,000 mg en un día.

Los antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno, conllevan un riesgo de hemorragia gastrointestinal y úlceras, y es bueno evitar tomarlos con el estómago vacío. Con el uso a largo plazo de dosis altas (más de 2,400 mg al día), hay un mayor riesgo de eventos cardiovasculares, dice Lauren. Por eso se aconseja a las personas que han sufrido recientemente un infarto que eviten el ibuprofeno.

Es conveniente probar ambos (a no ser que tengas razones médicas específicas para no hacerlo) y ver cuál funciona mejor para tu tipo de dolor de cabeza después de hablar con tu médico, dice Huma.

Y ten cuidado de no abusar de ninguno de los dos medicamentos porque eso puede provocar dolores de cabeza, un problema conocido comúnmente como “cefaleas de rebote”. Algunos medicamentos para el resfriado también contienen acetaminofeno o ibuprofeno, por lo que debes asegurarte de comprobar las etiquetas para no sobrepasar el límite diario.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.