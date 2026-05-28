Las consecuencias de tomar ibuprofeno con frecuencia, según la ciencia

El ibuprofeno es uno de los analgésicos y antiinflamatorios más usados para aliviar dolores de cabeza, molestias musculares, fiebre, dolor menstrual o inflamación. Al estar disponible sin receta en muchos países, suele percibirse como un medicamento “suave” o de bajo riesgo. Sin embargo, la evidencia médica subraya en un punto clave: tomarlo con frecuencia, durante muchos días o en dosis altas puede aumentar el riesgo de efectos adversos importantes, especialmente en el estómago, el corazón, la presión arterial y los riñones.

El ibuprofeno pertenece al grupo de los antiinflamatorios no esteroideos, conocidos como AINE o NSAIDs por sus siglas en inglés. Estos medicamentos pueden ser útiles cuando se usan de manera puntual y en la dosis adecuada, pero no están pensados para convertirse en una solución diaria sin control médico.

La FDA, autoridad sanitaria de Estados Unidos, advierte que el uso continuo a largo plazo puede aumentar el riesgo de infarto o accidente cerebrovascular, y también incluye una advertencia específica sobre sangrado estomacal.

El ibuprofeno es uno de los analgésicos más consumidos en Estados Unidos. Crédito: Fahroni | Shutterstock

Qué pasa en el cuerpo cuando se toma ibuprofeno seguido

El ibuprofeno actúa bloqueando enzimas relacionadas con la producción de prostaglandinas, sustancias que intervienen en el dolor, la inflamación y la fiebre. Ese mecanismo explica por qué puede aliviar síntomas, pero también ayuda a entender sus riesgos: las prostaglandinas cumplen funciones protectoras en distintas partes del cuerpo, como el revestimiento del estómago, la circulación renal y algunos procesos cardiovasculares.

Por eso, cuando el ibuprofeno se toma de forma repetida, el problema no es solo “más cantidad de medicamento”, sino una exposición sostenida a efectos que pueden alterar equilibrios importantes. El riesgo aumenta con dosis más altas, uso prolongado, edad avanzada, antecedentes de úlcera, enfermedad renal, hipertensión, problemas cardíacos, consumo frecuente de alcohol o combinación con otros fármacos como anticoagulantes, corticoides o aspirina. MedlinePlus advierte que los AINE como el ibuprofeno pueden causar úlceras, sangrado o perforaciones en el estómago o intestino, incluso sin síntomas previos.

Riesgo de gastritis, úlceras y sangrado digestivo

Una de las consecuencias más conocidas del uso frecuente de ibuprofeno es el daño gastrointestinal. Puede producir acidez, dolor de estómago, náuseas, gastritis, úlceras y, en casos graves, sangrado digestivo.

El uso frecuente de ibuprofeno puede aumentar el riesgo de efectos digestivos, cardiovasculares y renales, especialmente en dosis altas o por períodos prolongados. Crédito: Infografía creada con AI / Georgina Elustondo | Impremedia

El riesgo no se limita a quienes ya tienen molestias: según expertos de la Clínica Mayo, el sangrado en el estómago o intestino puede aparecer sin señales de advertencia, y es más probable en personas mayores de 60 años, fumadores, quienes consumen alcohol con regularidad o quienes usan ciertos medicamentos como anticoagulantes o esteroides.

Esto es importante porque muchas personas siguen tomando ibuprofeno para dolores recurrentes sin consultar, y solo prestan atención cuando aparece dolor fuerte, heces oscuras, vómitos con sangre o anemia. Esos signos requieren atención médica urgente.

Puedes ver: Riesgos de interacción del ibuprofeno: lo que necesitas saber cuando lo tomas

Mayor riesgo cardiovascular

El uso frecuente de ibuprofeno también puede tener consecuencias cardiovasculares. La FDA advierte que los AINE pueden aumentar el riesgo de ataque cardíaco o accidente cerebrovascular, especialmente cuando se usan durante períodos prolongados o en dosis altas. Ese riesgo puede ser mayor en personas con enfermedad cardiovascular previa, pero no se limita exclusivamente a ellas.

La Clínica Mayo también señala que el ibuprofeno puede elevar el riesgo de infarto o stroke, y que este riesgo es más probable en personas con enfermedad cardíaca o en quienes lo usan durante mucho tiempo. Por eso, no es un medicamento menor para quienes tienen hipertensión, antecedentes de infarto, insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria o factores de riesgo cardiovascular.

Puedes ver: El cáncer y el corazón comparten factores de riesgo, consejos que debes seguir para reducirlos

Daño renal o empeoramiento de problemas de riñón

Otra consecuencia relevante es el posible impacto sobre los riñones. El ibuprofeno puede reducir mecanismos que ayudan a mantener el flujo sanguíneo renal, especialmente en situaciones de deshidratación, enfermedad renal previa, edad avanzada, hipertensión, diabetes o uso de ciertos medicamentos para la presión arterial.

Expertos de la Clínica Mayo incluyen la enfermedad renal entre las condiciones que requieren especial precaución al usar ibuprofeno, porque puede empeorar problemas existentes. En la práctica, esto significa que no conviene usarlo de manera repetida sin control si hay antecedentes renales o si se toma medicación crónica para presión, corazón o retención de líquidos.

Presión arterial, retención de líquidos y corazón

El ibuprofeno también puede interferir con el control de la presión arterial y favorecer retención de líquidos en algunas personas. Esto no significa que una toma aislada vaya a causar un problema grave, pero sí que el uso frecuente puede ser inadecuado en pacientes con hipertensión, insuficiencia cardíaca o enfermedad cardiovascular.

El NHS británico advierte que el riesgo de efectos secundarios graves es mayor cuando se toman dosis altas de ibuprofeno o se usa durante mucho tiempo. NHS Inform también señala que las dosis altas durante períodos prolongados pueden aumentar el riesgo de accidente cerebrovascular y ataque cardíaco.

Por estrés, ansiedad y sedentarismo, la hipertensión gana terreno entre los jóvenes. El exceso de ibuprofeno no ayuda. Crédito: mojo cp | Shutterstock

Cuándo conviene evitarlo o consultar antes

El ibuprofeno no es recomendable para todos. Deben tener especial cuidado quienes tienen antecedentes de úlcera o sangrado digestivo, enfermedad renal, enfermedad cardíaca, hipertensión mal controlada, asma sensible a antiinflamatorios, tratamiento con anticoagulantes, uso frecuente de alcohol o embarazo.

NHS Inform indica que las mujeres embarazadas no deberían tomar ibuprofeno salvo indicación médica y menciona al paracetamol como alternativa habitual para dolor breve o fiebre, según el caso.

También conviene consultar si el dolor obliga a tomarlo varios días seguidos, si reaparece con frecuencia o si cada vez se necesita una dosis mayor. En esos casos, el problema principal no es solo el medicamento: puede haber una causa de fondo que requiere diagnóstico.

La regla más segura: menor dosis y menor tiempo posible

La recomendación general de las autoridades sanitarias es usar el ibuprofeno en la menor dosis efectiva y durante el menor tiempo necesario. No se trata de demonizarlo: puede ser útil y seguro para muchas personas cuando se usa bien. El riesgo aparece cuando se normaliza tomarlo “por las dudas”, todos los días, después de entrenar, cada vez que hay cansancio corporal o como respuesta automática ante cualquier molestia.

En síntesis, tomar ibuprofeno con frecuencia puede aumentar el riesgo de irritación gástrica, úlceras, sangrado digestivo, problemas renales, presión arterial elevada y eventos cardiovasculares. La ciencia no dice que haya que evitarlo siempre; dice algo más preciso: no debería usarse de manera crónica o repetida sin evaluación médica, sobre todo si existen factores de riesgo.

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