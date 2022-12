Luna llena de diciembre 2022: qué signos del zodiaco sentirán más sus efectos

La noche de este miércoles 7 de diciembre veremos en el cielo la última luna llena del 2022, lunación que ocurrirá en el signo de Géminis y que, si bien afectará a todo el Zodiaco, algunos signos experimentarán una catarsis emocional por lo que se prevé sentirán más sus efectos.

Si tu signo solar, lunar o ascendente es Géminis, Virgo, Sagitario o Piscis prepárate porque el impacto de la luna llena de diciembre, también conocida como Luna Fría, será mayor para ti, según predicciones de los astrólogos.

Las lunas llenas cierran el ciclo lunar y ocurren cada 28 días, aproximadamente, cuando nuestro satélite natural luce en todo su redondo esplendor. Astrológicamente, los plenilunios tienen lugar cuando la Luna, regente de tu yo interno, está en oposición con el Sol, tu regente del yo externo, creando tensión emocional.

La Luna Fría llega con nuestro satélite natural en Géminis y mientras el Sol está en Sagitario, por lo que, si tu signo es de los más afectados podrías experimentar sentimientos inesperados.

Como la luna llena ocurre en este signo, si en alguna de tus ubicaciones tienes a Géminis te convertirás en el centro de atención, es decir, todos escucharán lo que quieres decir. De acuerdo con StyleCaster.com, te alentará a mirar la persona en la que te has convertido, esto significa que has aprendido de tus errores. Esta luna llena significa un momento de cambio y finalización, por lo que es posible que liberes ira y resentimientos que has retenido.

Si estás replanteando tus objetivos profesionales es posible que te des cuenta que algo no está funcionando para ti. Dar un golpe de timón para girar el barco a otra dirección no significa fracaso, si bien no es fácil, te ayudará a recomponer el rumbo y sintonizarte con tus intereses. De eso se trata esta luna llena, cuya energía te ayudará a superar las tormentas.

La luna fría ocurre en tu signo opuesto y mientras el calor del Sol te da confianza en tu mismo, después de todo, estamos en pleno ciclo de Sagitario. Esta lunación te obligará a reconocer qué relaciones funcionan, son confiables, fuertes y en aquellas que debes asumir más responsabilidad. Si estas en una relación débil, la luna llena será como la “gota que derrame el vaso” y cada uno tomará caminos separados.

Te puede interesar:

– Ritual para cumplir tus sueños con la última luna llena del 2022

– 3 signos del zodiaco tendrán suerte del 5 al 10 de diciembre de 2022

– Horóscopo: qué será de tu semana del 5 al 10 de diciembre de 2022