5 cosas que debes hacer con la última luna llena del 2022

Una luna llena ocurre todos los meses cada 28 días, aproximadamente, y marca el fin del ciclo lunar, pero la que veremos este miércoles 7 de diciembre, que por cierto es conocida como la Luna Fría o Luna de Nieve, será más especial debido a que es la última del 2022.

Estas lunaciones remueven emociones y sentimientos, astrológicamente, se explica porque el satélite natural de la Tierra gobierna nuestro yo interno, además, los plenilunios siempre ocurren cuando la Luna está en oposición al Sol, es decir, en signos opuestos.

La luna llena de diciembre 2022 se presenta en el signo de Géminis y mientras el Sol transita por los territorios de Sagitario.

¿Qué podemos hacer para aprovechar la maravillosa energía de la última luna llena del 2022? Con sencillos rituales marcarás la diferencia y podrás despedir el año de la mejor manera.

1. Limpieza de cuerpo y hogar

Una luna llena es el momento ideal para limpiar casa, cuerpo y mente. De acuerdo con la astróloga María Rosales, en estos días tenemos una gran acumulación de energía que nos puede hacer actuar de manera exagerada. Por ello, en su sitio online horoscopomariarosales.com recomendó hacer rituales de limpieza energética, los cuales, pueden ser desde hacer oración, prender un incienso o hasta un baño con sales marinas, albahaca y ruda.

2. Analizar tareas pendientes

Una luna llena te permite ver cómo has progresado y no hay momento perfecto para saber en dónde estás parado que la última luna llena del año. Piensa qué metas has cumplido, cuáles te hacen falta, aquellas que son más importantes y las que esperas cumplir el próximo año.

3. Relajarse y disfrutar a tus seres queridos

La astróloga apuntó que en luna llena las emociones son más intensas, así que lo más prudente es relajarnos, pensar y aprovechar este impulso de sentimientos para compartirlos con nuestros seres queridos.

4. Haz una sesión de meditación

La luna llena nos ayuda con los momentos de autorreflexión que pueden ofrecernos las claves para ver desde otra perspectiva las cosas. La meditación es la actividad perfecta para conectarte con tu yo interno y descubrir lo que hay en ti.

5. Carga amuletos y cristales

En estas fases lunares los astrólogos recomiendan poner a cargar nuestras herramientas energéticas. Esto se hace únicamente colocándolos en un sitio donde reciban la luz lunar. Ten en cuenta que la energía de la Luna Fría es más poderosa por ser la última del año.

