En bikini estampado Alexa Dellanos luce su minicintura, posando junto a una fuente

Alexa Dellanos siempre impacta al presumir su famosa minicintura de 22 pulgadas, y ahora posó junto a una fuente en una fotografía que compartió en su cuenta de Instagram. Luciendo espectacular en un microbikini estampado ella complementó la imagen con el mensaje “amo sentirme una sirena”. 💛

La bella influencer de moda y estilo de vida se encuentra de regreso en Miami tras un viaje por varios países de Europa. Ella también mostró el proceso para su cambio de look, con el cabello en tono anaranjado, y tituló su más reciente post -en el que aparece usando ajustados leggings grises- como “una nueva era”.

Alexa aprovecha su estancia en hoteles de lujo para grabar videos y compartirlos en sus redes sociales; así, se dejó ver en un pasillo posando en cuclillas, usando un minivestido negro que contrastó con el color de cabello. Su famosa mamá Myrka Dellanos escribió junto al clip de Instagram el mensaje “¡Te amo mi princesa!” View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

